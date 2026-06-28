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Niño chileno de 10 años superó a toda Latinoamérica y ahora va por el Mundial de Pokémon TCG

Esteban Quiroz consiguió la clasificación en su primer año competitivo y viajará junto a su familia a Estados Unidos.

Nelson Quiroz

Capturas Instagram

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Con solo 10 años, Esteban “Junior” Quiroz Riquelme, oriundo de Viña del Mar, se prepara para cumplir uno de los mayores desafíos de su vida: representar a Chile en el Campeonato Mundial de Pokémon TCG 2026, que se disputará entre el 28 y el 30 de agosto en San Francisco, Estados Unidos.

Según informó 24 Horas, el menor consiguió su clasificación tras convertirse en el jugador con más Play Points de Chile y también de Latinoamérica, luego de competir durante la temporada en torneos realizados en Brasil y Perú.

“Sentí mucha emoción y me sentí feliz, porque todo lo que había hecho durante el año había dado frutos”, relató el niño al medio.

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Su objetivo ahora es claro: intentar quedarse con el título mundial. “Me siento feliz por representar a Chile”, aseguró Esteban, quien viajará acompañado por toda su familia. Sus padres contaron que el entusiasmo de su hijo terminó involucrándolos a todos en el juego y que hoy los cuatro comparten esta afición.

De acuerdo con el citado portal, el talento del pequeño quedó en evidencia cuando una jueza le prestó un mazo de Gardevoir para disputar su primer torneo puntuable. A pesar de la complejidad de esa estrategia, Esteban ganó la competencia, convenciendo a su familia de que tenía condiciones excepcionales.

Desde entonces comenzó un rápido ascenso que lo llevó a competir hasta cinco veces por semana con distintos mazos, convirtiéndose en un rival difícil de anticipar.

Sus padres reconocen que el mayor desafío ha sido costear los viajes internacionales, aunque destacan que, pese a disputar menos torneos que otros competidores, logró reunir los puntos necesarios para clasificar al Mundial. También explicaron que decidieron no aceptar patrocinadores para evitar que el juego dejara de ser una diversión. “Su mayor logro ya fue clasificar en su primer año de competencia”, cerró. }

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