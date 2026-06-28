Carabineros entrega balance del fin de semana largo: cuatro muertos y 160 accidentes de tránsito
Además, se realizaron más de 7 mil controles de alcohol y drogas, con 73 personas detenidas y cerca de mil infracciones cursadas.
Carabineros entregó un balance preliminar del fin de semana largo por San Pedro y San Pablo, informando que entre las 18:00 horas del viernes 26 y las 23:59 del sábado 27 de junio salieron 273.222 vehículos desde la Región Metropolitana.
En ese mismo período, la institución informó que reforzó los controles preventivos en las principales rutas del país.
Según las cifras oficiales, se realizaron 26.014 controles y fiscalizaciones, además de 7.049 exámenes para detectar consumo de alcohol y drogas en conductores.
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Como resultado de estos operativos, 73 personas fueron detenidas a nivel nacional y se cursaron 973 infracciones por distintas faltas a la normativa de tránsito.
En cuanto a la seguridad vial, Carabineros reportó un total de 160 siniestros de tránsito durante el fin de semana largo. Estos accidentes dejaron cuatro personas fallecidas en diferentes puntos del país.
Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad durante el retorno de los viajeros, respetando los límites de velocidad, evitando el consumo de alcohol y drogas antes de manejar y planificando los desplazamientos para reducir el riesgo de nuevos accidentes.
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