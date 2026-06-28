Carabineros entrega balance del fin de semana largo: cuatro muertos y 160 accidentes de tránsito

02 DE ABRIL DEL 2026 / SANTIAGO Alto flujo vehicular se registra a la altura de la Pasarela Pajaritos y la estación de Metro del mismo nombre, en la comuna de Estación Central, en el marco del fin de semana largo por Semana Santa. El sector, cercano al terminal de buses Pajaritos y a la salida hacia la Ruta 68, concentra el desplazamiento de vehículos que abandonan la capital. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Carabineros entregó un balance preliminar del fin de semana largo por San Pedro y San Pablo, informando que entre las 18:00 horas del viernes 26 y las 23:59 del sábado 27 de junio salieron 273.222 vehículos desde la Región Metropolitana.

En ese mismo período, la institución informó que reforzó los controles preventivos en las principales rutas del país.

02 DE ABRIL DEL 2026 / SANTIAGO Alto flujo vehicular se registra a la altura de la Pasarela Pajaritos y la estación de Metro del mismo nombre, en la comuna de Estación Central, en el marco del fin de semana largo por Semana Santa. El sector, cercano al terminal de buses Pajaritos y a la salida hacia la Ruta 68, concentra el desplazamiento de vehículos que abandonan la capital. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE Ampliar

Según las cifras oficiales, se realizaron 26.014 controles y fiscalizaciones, además de 7.049 exámenes para detectar consumo de alcohol y drogas en conductores.

Como resultado de estos operativos, 73 personas fueron detenidas a nivel nacional y se cursaron 973 infracciones por distintas faltas a la normativa de tránsito.

En cuanto a la seguridad vial, Carabineros reportó un total de 160 siniestros de tránsito durante el fin de semana largo. Estos accidentes dejaron cuatro personas fallecidas en diferentes puntos del país.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad durante el retorno de los viajeros, respetando los límites de velocidad, evitando el consumo de alcohol y drogas antes de manejar y planificando los desplazamientos para reducir el riesgo de nuevos accidentes.