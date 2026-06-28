Universidad de Chile volvió a la senda del triunfo en la Copa Chile 2026, tras derrotar este domingo por 2-0 a Unión San Felipe en el Estadio Nacional, en duelo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D.

El partido en Ñuñoa se abrió sobre el final del primer tiempo gracias a Juan Martín Lucero, quien cortó una racha de casi dos meses sin convertir en los azules y firmó una de sus mejores actuaciones desde su arribo al elenco estudiantil.

A los 40′, el delantero argentino recibió el balón fuera del área y, con una gran acción individual, sacó un derechazo que pegó en el palo y terminó ingresando al arco defendido por Leandro Cañete para marcar el 1-0.

😺🔵🔴 EL GATO Y EL PRIMERO DE #LAU



Juan Martín Lucero recibió una gran habilitación Javier Altamirano y con una media vuelta impecable puso a festejar al pueblo azul, tras abrir la cuenta en el duelo ante Unión San Felipe por la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026.



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Tras el descanso, el local encontró el segundo gol apenas iniciado el complemento por medio de Agustín Arce. A los 47′, el volante recibió una gran asistencia de taco de Lucero y definió con categoría en la entrada del área rival para establecer el 2-0.

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Israel Poblete cedió para Juan Martín Lucero que habilitó de taco a Agustín Arce, quien no tuvo inconvenientes para definir ante el achique del meta Leandro Cañete.



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De esta manera, el ‘Gato’ firmó su cuarta asistencia consecutiva en los últimos tres partidos de la U en la Copa Chile. Eso sí, no pudo extender su registro, ya que fue sustituido a los 65’ por el juvenil Vicente Ramírez.

Con esta victoria, Universidad de Chile mantuvo su invicto en el certamen y escaló al primer lugar del Grupo D con 7 puntos, mientras que Unión San Felipe bajó al segundo puesto con 6 unidades.

En la tercera ubicación se encuentra Unión La Calera con 4, mientras que Santiago Wanderers cierra la tabla con 3, luego de la goleada por 4-0 que logró esta tarde el elenco cementero frente a los caturros en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.