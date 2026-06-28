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VIDEOS. Lucero se viste de ‘10’ en la U: golazo y asistencia de lujo para el triunfo azul en la Copa Chile

El delantero argentino fue figura en la victoria ante Unión San Felipe por la cuarta fecha del Grupo D.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile volvió a la senda del triunfo en la Copa Chile 2026, tras derrotar este domingo por 2-0 a Unión San Felipe en el Estadio Nacional, en duelo correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D.

El partido en Ñuñoa se abrió sobre el final del primer tiempo gracias a Juan Martín Lucero, quien cortó una racha de casi dos meses sin convertir en los azules y firmó una de sus mejores actuaciones desde su arribo al elenco estudiantil.

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A los 40′, el delantero argentino recibió el balón fuera del área y, con una gran acción individual, sacó un derechazo que pegó en el palo y terminó ingresando al arco defendido por Leandro Cañete para marcar el 1-0.

Tras el descanso, el local encontró el segundo gol apenas iniciado el complemento por medio de Agustín Arce. A los 47′, el volante recibió una gran asistencia de taco de Lucero y definió con categoría en la entrada del área rival para establecer el 2-0.

De esta manera, el ‘Gato’ firmó su cuarta asistencia consecutiva en los últimos tres partidos de la U en la Copa Chile. Eso sí, no pudo extender su registro, ya que fue sustituido a los 65’ por el juvenil Vicente Ramírez.

Con esta victoria, Universidad de Chile mantuvo su invicto en el certamen y escaló al primer lugar del Grupo D con 7 puntos, mientras que Unión San Felipe bajó al segundo puesto con 6 unidades.

En la tercera ubicación se encuentra Unión La Calera con 4, mientras que Santiago Wanderers cierra la tabla con 3, luego de la goleada por 4-0 que logró esta tarde el elenco cementero frente a los caturros en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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