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Incendio forestal en Pichilemu: Senapred declara Alerta Amarilla por emergencia que afecta 50 hectáreas

El siniestro se mantiene en combate.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo Alerta Amarilla para la comuna de Pichilemu, en la región de O’Higgins, debido al avance de un incendio forestal que ya ha consumido 50 hectáreas y que continúa en combate.

Según el reporte de Conaf y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), el siniestro denominado “Rincón del Potrero” permanece activo y es combatido por equipos especializados en terreno.

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Entre los recursos desplegados se encuentran compañías de Bomberos de Pichilemu y Marchigüe, un técnico, una aeronave y una brigada forestal.

La medida busca reforzar el despliegue de recursos para evitar que la emergencia aumente en extensión y severidad.

La Alerta Amarilla permanecerá vigente hasta que las condiciones del incendio permitan reducir el nivel de riesgo. Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia y no descartan aumentar los recursos si la situación así lo requiere.

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