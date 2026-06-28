Chile volvió a captar la atención internacional gracias a sus paisajes.

El creador de contenido español Fabio Belnome, conocido en redes sociales como Volata de Peluca y seguido por más de 1,7 millones de personas en Instagram, eligió al país como el mejor destino en el que ha conducido, tras recorrer 52 naciones durante sus viajes por el mundo.

Leonardo Rubilar Ampliar

La declaración surgió durante una conversación en el podcast PodCars, donde el influencer fue desafiado a revelar su ranking personal de los mejores países para manejar.

Sin dudar, ubicó a Chile en el primer lugar, por encima de destinos como Irán, Noruega, Japón, Mongolia y Turkmenistán.

"La Carretera Austral de Chile es lo más loco que yo he visto en toda mi vida“, afirmó Belnome. Incluso aseguró que ni los propios chilenos dimensionan el atractivo del recorrido. ”Los chilenos que me decían que era espectacular no saben lo espectacular que es“, comentó, destacando la experiencia visual que ofrece una de las rutas más icónicas del sur del país.

El viajero se encuentra realizando un extenso recorrido desde Alaska hasta la Patagonia a bordo de un Fiat Marea de 900 euros, aventura que ha documentado en redes sociales y que lo ha convertido en uno de los creadores de contenido sobre viajes en automóvil más populares de habla hispana.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron entre usuarios chilenos, quienes llenaron la publicación con mensajes de orgullo por el reconocimiento internacional. Comentarios como "La Carretera Austral es de los mejores tramos para recorrer en Chile“, ”Siempre se destacan las carreteras chilenas" y el ya clásico meme "Somos el mejor país de Chile" inundaron la publicación, que celebró el primer lugar obtenido por el país en el ranking del influencer.