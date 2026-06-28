;

VIDEO. Reconocido influencer español pone a Chile como el mejor país del mundo para manejar: “No saben lo espectacular que es”

El influencer español sorprendió al poner a Chile en el primer lugar de su ranking personal.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

Chile volvió a captar la atención internacional gracias a sus paisajes.

El creador de contenido español Fabio Belnome, conocido en redes sociales como Volata de Peluca y seguido por más de 1,7 millones de personas en Instagram, eligió al país como el mejor destino en el que ha conducido, tras recorrer 52 naciones durante sus viajes por el mundo.

ADN

Leonardo Rubilar

La declaración surgió durante una conversación en el podcast PodCars, donde el influencer fue desafiado a revelar su ranking personal de los mejores países para manejar.

Revisa también

ADN

Sin dudar, ubicó a Chile en el primer lugar, por encima de destinos como Irán, Noruega, Japón, Mongolia y Turkmenistán.

"La Carretera Austral de Chile es lo más loco que yo he visto en toda mi vida“, afirmó Belnome. Incluso aseguró que ni los propios chilenos dimensionan el atractivo del recorrido. ”Los chilenos que me decían que era espectacular no saben lo espectacular que es“, comentó, destacando la experiencia visual que ofrece una de las rutas más icónicas del sur del país.

El viajero se encuentra realizando un extenso recorrido desde Alaska hasta la Patagonia a bordo de un Fiat Marea de 900 euros, aventura que ha documentado en redes sociales y que lo ha convertido en uno de los creadores de contenido sobre viajes en automóvil más populares de habla hispana.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron entre usuarios chilenos, quienes llenaron la publicación con mensajes de orgullo por el reconocimiento internacional. Comentarios como "La Carretera Austral es de los mejores tramos para recorrer en Chile“, ”Siempre se destacan las carreteras chilenas" y el ya clásico meme "Somos el mejor país de Chile" inundaron la publicación, que celebró el primer lugar obtenido por el país en el ranking del influencer.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad