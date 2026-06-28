Oficial: caen dos nuevos entrenadores tras ser eliminados del Mundial 2026

El término de la fase de grupos del Mundial 2026 trajo consecuencias inmediatas entre los banquillos de las selecciones eliminadas. A través de redes sociales, Escocia comunicó la salida del entrenador Steve Clarke, mientras que Corea del Sur hizo lo propio con Hong Myung-bo.

Clarke, el técnico más exitoso en la historia del conjunto europeo, cerró un ciclo de siete años al frente del equipo tras su decepcionante paso por Norteamérica, donde solo ganó uno de los tres encuentros que jugó, frente a Haití en la primera fecha del Grupo C.

Posteriormente, Escocia perdió 1-0 contra Marruecos y cayó por 3-0 ante Brasil, resultados que no le alcanzaron para ubicarse entre los mejores terceros de la fase de grupos.

Clarke llevó a Escocia a su primer Mundial en 28 años tras dos clasificaciones seguidas para la fase final de la Eurocopa. En una carta a los hinchas, el DT expresó su orgullo por los logros obtenidos durante su mandato.

“La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019. Gracias por haberme invitado y mucha suerte a mi sucesor”, dice la nota emitida por el estratega de 62 años.

Scotland Men’s Head Coach Steve Clarke has stepped down from his role.



Our most successful National Team Head Coach has called time on his seven years in charge following our participation at the FIFA World Cup 2026. — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 27, 2026

La polémica salida del DT de Corea del Sur

Por otro lado, Hong Myung-bo presentó su renuncia como entrenador de Corea del Sur tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial. Al igual que Clarke, la dimisión del seleccionador surcoreano se produjo después de que se confirmara que el equipo no logró clasificarse entre los ocho mejores terceros del torneo.

El técnico de 57 años, que asumió el cargo en 2024 con contrato vigente hasta la Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol (CAF) de 2027, no pudo revertir una campaña que comenzó con esperanza y terminó en decepción.

Corea del Sur venció a Chequia por 2-1 en su debut, pero luego cayó ante México y Sudáfrica en el Grupo A, lo que la dejó en una angustiosa espera para conocer si avanzaba como tercero calificado, algo que finalmente no ocurrió.

Eso sí, la salida de Hong Myung-bo no estuvo exenta de polémica. Luego de confirmarse su eliminación, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Mying, arremetió contra el desempeño del equipo, señalando a “personas incompetentes” y pidiendo disculpas a la nación.

“Cuando la lealtad y el faccionalismo se valoran por encima de la competencia, y se nombran personas incompetentes para puestos de liderazgo, el resultado es prácticamente inevitable”, dijo el mandatario en una publicación en X.