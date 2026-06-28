Conductor intenta atropellar a carabinero y desata persecución en San Bernardo: manejaba auto robado

Un hombre de 23 años fue detenido la tarde de este domingo en la comuna de San Bernardo, luego de protagonizar una persecución policial a bordo de un vehículo con encargo por robo e intentar atropellar a un funcionario de Carabineros para evitar ser fiscalizado.

El hecho se originó tras la denuncia de la propietaria de un automóvil, quien informó que el vehículo fue robado desde el estacionamiento del Mall Arauco Maipú.

Gracias al sistema GPS del móvil, personal de la 62.ª Comisaría de San Bernardo logró ubicar el automóvil e iniciar un seguimiento controlado para concretar su recuperación.

Durante el operativo se incorporó personal de la 30.ª Comisaría Radiopatrullas, cuyos funcionarios intentaron interceptar al conductor en la intersección de San José con Barros Arana. Sin embargo, el sospechoso ignoró las instrucciones policiales y aceleró el vehículo directamente contra uno de los uniformados, poniendo en riesgo su integridad y la de otros automovilistas.

Frente a esa situación, un carabinero hizo uso de su arma de servicio para neutralizar la amenaza. Pese a ello, el conductor continuó la huida hasta avenida Portales, a la altura del número 2730, donde finalmente fue interceptado y detenido.

El imputado fue arrestado por los delitos de receptación de vehículo motorizado y homicidio frustrado de Carabinero en acto de servicio, y quedó a disposición de la justicia.