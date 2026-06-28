VIDEOS. María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela tras los terremotos: “Ha llegado el momento”
La dirigente opositora explicó que regresará para acompañar a los afectados por los terremotos y colaborar con la emergencia humanitaria.
La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará “muy pronto” a Venezuela para acompañar a la población afectada por los terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio, en medio de una emergencia que ha dejado miles de fallecidos, heridos y damnificados.
En una entrevista concedida a Fox News, la dirigente aseguró que ya tomó la decisión de volver. “Ha llegado el momento. Es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, llorar juntos, pero también darnos fuerza en este momento tan difícil”, afirmó.
Machado sostuvo que la prioridad inmediata debe centrarse en la atención de la emergencia humanitaria. “La prioridad absoluta ahora es salvar vidas y, por supuesto, consolar y ayudar a quienes han sido afectados. Muy pronto estaré de regreso en Venezuela junto al pueblo venezolano”, señaló.
Revisa también
Previo a este anuncio, la líder opositora había difundido un mensaje en redes sociales llamando a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, a organizar redes de apoyo para asistir a las víctimas de los sismos. “Venezuela nos necesita a todos. Tenemos que ayudar, acompañar y consolar”, expresó.
Asimismo, instó a activar redes ciudadanas para reunir y distribuir ayuda humanitaria, priorizando a adultos mayores, niños y personas que quedaron solas tras la catástrofe. “Tenemos que aportar los insumos más necesarios, ayudar a distribuirlos de manera segura y eficiente, acompañar y consolar a aquellos que están solos”, sostuvo.
El regreso de Machado se produce mientras continúan las labores de rescate y asistencia en las zonas más afectadas, con el despliegue de equipos nacionales e internacionales y organizaciones humanitarias que trabajan para atender a las víctimas de una de las mayores tragedias que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.