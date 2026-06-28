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VIDEOS. María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela tras los terremotos: “Ha llegado el momento”

La dirigente opositora explicó que regresará para acompañar a los afectados por los terremotos y colaborar con la emergencia humanitaria.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

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La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará “muy pronto” a Venezuela para acompañar a la población afectada por los terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio, en medio de una emergencia que ha dejado miles de fallecidos, heridos y damnificados.

En una entrevista concedida a Fox News, la dirigente aseguró que ya tomó la decisión de volver. “Ha llegado el momento. Es mi deber acompañar a mi pueblo. Necesitamos estar juntos para abrazarnos, llorar juntos, pero también darnos fuerza en este momento tan difícil”, afirmó.

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Machado sostuvo que la prioridad inmediata debe centrarse en la atención de la emergencia humanitaria. “La prioridad absoluta ahora es salvar vidas y, por supuesto, consolar y ayudar a quienes han sido afectados. Muy pronto estaré de regreso en Venezuela junto al pueblo venezolano”, señaló.

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Previo a este anuncio, la líder opositora había difundido un mensaje en redes sociales llamando a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, a organizar redes de apoyo para asistir a las víctimas de los sismos. “Venezuela nos necesita a todos. Tenemos que ayudar, acompañar y consolar”, expresó.

Asimismo, instó a activar redes ciudadanas para reunir y distribuir ayuda humanitaria, priorizando a adultos mayores, niños y personas que quedaron solas tras la catástrofe. “Tenemos que aportar los insumos más necesarios, ayudar a distribuirlos de manera segura y eficiente, acompañar y consolar a aquellos que están solos”, sostuvo.

El regreso de Machado se produce mientras continúan las labores de rescate y asistencia en las zonas más afectadas, con el despliegue de equipos nacionales e internacionales y organizaciones humanitarias que trabajan para atender a las víctimas de una de las mayores tragedias que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.

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