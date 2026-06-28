Aviso por bajas temperaturas en Santiago: ¿a qué hora será el peak del frío este lunes?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por bajas temperaturas que afectarán desde la madrugada hasta la mañana de este lunes 29 de junio a seis regiones del país, producto del ingreso de una alta presión fría.

El fenómeno provocará mínimas de hasta -4°C, especialmente en sectores precordilleranos de la zona central.

De acuerdo con el organismo, el periodo de mayor intensidad del frío se registrará entre la madrugada y las primeras horas de la mañana, con el peak previsto aproximadamente entre las 06:00 y las 08:00 horas, cuando se esperan las temperaturas mínimas del día antes del amanecer.

El aviso se mantiene vigente desde la madrugada del lunes 29 de junio del 2026 hasta la mañana del lunes 29 de junio del 2026.

¿Qué regiones tendrán las temperaturas más bajas este lunes?

Según el aviso meteorológico, las regiones afectadas serán Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, principalmente en sectores de cordillera de la costa, valles y precordillera.

En la Región Metropolitana, las mínimas oscilarán entre -3°C y -1°C en la cordillera de la costa y el valle, mientras que en la precordillera podrían descender hasta -4°C. En Valparaíso y O’Higgins también se pronostican temperaturas de hasta -4°C en sectores precordilleranos. En tanto, Maule, Ñuble y Biobío registrarán mínimas de entre -3°C y -1°C en gran parte de sus zonas interiores.

La DMC explicó que estas condiciones responden a una alta presión fría, fenómeno que favorece cielos despejados durante la noche y una fuerte pérdida de calor, generando heladas y temperaturas bajo cero durante las primeras horas de la jornada.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan tomar resguardos, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Asimismo, se aconseja conducir con precaución debido a la posible formación de escarcha en caminos y proteger cañerías, plantas y mascotas frente al intenso descenso de las temperaturas.