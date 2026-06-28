Encuesta Criteria: aprobación de Presidente Kast se mantiene en 39% y desaprobación sigue en 51%

La aprobación del Gobierno del presidente José Antonio Kast se mantuvo estable durante la última semana, según reveló la más reciente Agenda Criteria.

El sondeo muestra que el Mandatario registra un 39% de aprobación, cifra que se repite por tercera medición consecutiva, mientras que la desaprobación permanece en 51%, sin variaciones respecto de la semana anterior.

El estudio también evidencia una baja respecto al inicio de la actual administración. Al considerar el promedio móvil de las últimas cuatro semanas, la aprobación presidencial alcanza el 39%, seis puntos porcentuales menos que el 45% registrado durante las primeras cuatro semanas del Gobierno.

La medición también evaluó el nivel de conocimiento de los diputados más votados a nivel nacional. En ese apartado, Pamela Jiles encabeza el listado con un 90% de reconocimiento ciudadano. Más atrás aparecen Jorge Alessandri (74%), Ana María Gazmuri (72%) y Gonzalo Winter (69%).

En el otro extremo de la lista figuran Raúl Soto, con un 32% de conocimiento; Gustavo Gatica, con 34%; y José Antonio Kast Adriasola, quien alcanza un 42%.