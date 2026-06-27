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Venezuela enfrenta nueva amenaza tras terremotos: olor a descomposición alerta una crisis sanitaria en zonas afectadas

El colapso de hospitales y morgues, junto con los cuerpos que permanecen bajo los escombros, complica la respuesta a la emergencia.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Edilzon Gamez

La emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles comienza a derivar en una crisis sanitaria.

Mientras las autoridades elevaron este sábado a 1.430 los fallecidos y 3.238 los heridos, equipos de rescate y voluntarios advierten que el olor a descomposición se ha intensificado en las zonas más afectadas debido a los cuerpos que permanecen bajo los escombros, especialmente en el estado de La Guaira, epicentro de la tragedia.

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La magnitud del desastre ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. En distintos sectores, familiares y vecinos continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes, mientras hospitales y morgues enfrentan un severo colapso.

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En algunos casos, son los propios deudos quienes han debido trasladar los cuerpos de sus familiares fallecidos ante la falta de servicios disponibles. Además, rescatistas han solicitado mascarillas y mayores recursos para enfrentar las condiciones sanitarias en terreno.

A tres días de los sismos, las esperanzas de encontrar personas con vida disminuyen, aunque continúan las labores de búsqueda con apoyo internacional.

Según el balance oficial, más de 380 edificios y 13 hospitales sufrieron daños graves o quedaron destruidos, mientras se contabilizan cientos de réplicas desde el inicio de la emergencia. Las autoridades también mantienen restringido el acceso a La Guaira para facilitar el desplazamiento de maquinaria pesada y equipos especializados.

Frente a la catástrofe, 17 países y la ONU han enviado ayuda humanitaria, mientras miles de voluntarios se han movilizado para distribuir alimentos, agua, medicamentos y ropa a los damnificados. En paralelo, el Gobierno habilitó una línea telefónica y la plataforma VenApp para reportar personas desaparecidas y coordinar la asistencia, en medio de una emergencia que mantiene a miles de personas desplazadas y a comunidades enteras enfrentando el riesgo de una crisis sanitaria por la acumulación de cadáveres.

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