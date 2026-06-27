Venezuela enfrenta nueva amenaza tras terremotos: olor a descomposición alerta una crisis sanitaria en zonas afectadas
El colapso de hospitales y morgues, junto con los cuerpos que permanecen bajo los escombros, complica la respuesta a la emergencia.
La emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles comienza a derivar en una crisis sanitaria.
Mientras las autoridades elevaron este sábado a 1.430 los fallecidos y 3.238 los heridos, equipos de rescate y voluntarios advierten que el olor a descomposición se ha intensificado en las zonas más afectadas debido a los cuerpos que permanecen bajo los escombros, especialmente en el estado de La Guaira, epicentro de la tragedia.
La magnitud del desastre ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia. En distintos sectores, familiares y vecinos continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes, mientras hospitales y morgues enfrentan un severo colapso.
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En algunos casos, son los propios deudos quienes han debido trasladar los cuerpos de sus familiares fallecidos ante la falta de servicios disponibles. Además, rescatistas han solicitado mascarillas y mayores recursos para enfrentar las condiciones sanitarias en terreno.
A tres días de los sismos, las esperanzas de encontrar personas con vida disminuyen, aunque continúan las labores de búsqueda con apoyo internacional.
Según el balance oficial, más de 380 edificios y 13 hospitales sufrieron daños graves o quedaron destruidos, mientras se contabilizan cientos de réplicas desde el inicio de la emergencia. Las autoridades también mantienen restringido el acceso a La Guaira para facilitar el desplazamiento de maquinaria pesada y equipos especializados.
Frente a la catástrofe, 17 países y la ONU han enviado ayuda humanitaria, mientras miles de voluntarios se han movilizado para distribuir alimentos, agua, medicamentos y ropa a los damnificados. En paralelo, el Gobierno habilitó una línea telefónica y la plataforma VenApp para reportar personas desaparecidas y coordinar la asistencia, en medio de una emergencia que mantiene a miles de personas desplazadas y a comunidades enteras enfrentando el riesgo de una crisis sanitaria por la acumulación de cadáveres.
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