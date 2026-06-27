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Sube a 1.430 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela: miles de personas siguen atrapadas bajo los escombros

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

ADN Radio

Getty Images

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En las últimas horas, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que la cifra de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles aumentó a 1.430 personas.

Además, el balance oficial da cuenta de 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas más afectadas.

Durante una alocución transmitida por la televisión estatal, la autoridad venezolana entregó la actualización del balance y lamentó la magnitud de la catástrofe.

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“A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida”, señaló. De acuerdo con las autoridades, más de 380 edificios residenciales y 13 hospitales sufrieron graves daños o quedaron completamente destruidos, junto con centros comerciales e infraestructura pública.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes

A tres días de los movimientos telúricos, las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen con el paso de las horas, aunque brigadas de rescate provenientes de decenas de países continúan trabajando entre los escombros.

Se estima que miles de personas permanecen atrapadas, especialmente en las zonas más devastadas de Caracas y el estado costero de La Guaira, donde edificios completos colapsaron producto de la fuerza del sismo.

Uno de los puntos más críticos corresponde al complejo residencial Petunio, ubicado en el distrito de Chacao, donde equipos de rescate mexicanos descartaron prácticamente la posibilidad de hallar sobrevivientes debido al colapso total de la estructura.

En medio del desastre, la Cancillería de Chile confirmó el fallecimiento de un ciudadano chileno que se encontraba en Venezuela al momento de los terremotos. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que mantiene contacto permanente con la familia de la víctima y que, mediante su red consular, está prestando asistencia para las gestiones correspondientes de repatriación y apoyo a sus cercanos.

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