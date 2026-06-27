Detienen a ciudadanos haitianos por tráfico de migrantes en Chile: operaban en la Región Metropolitana

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desarticuló una asociación criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos en la región Metropolitana.

El procedimiento permitió la detención de dos ciudadanos haitianos y la intervención de distintos inmuebles en la capital.

La investigación fue liderada por detectives de la Fuerza de Tarea de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), junto a la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap), logrando establecer el modo de operación de la organización y su vínculo con el ingreso irregular de personas al país, incluyendo menores de edad.

Red operaba en tres comunas de la Región Metropolitana

De acuerdo con la investigación, ambos imputados serían propietarios de agencias de turismo que operaban dentro de su misma comunidad, donde captaban a padres de origen haitiano. A ellos les ofrecían la supuesta “tramitación documental” para facilitar el traslado de sus hijos desde Haití hacia Chile, bajo un servicio que en realidad encubría una operación irregular.

Estas agencias realizaban de manera estrictamente ilegal el cruce fronterizo desde Haití hacia República Dominicana, configurando en ese tramo el delito de tráfico ilícito de migrantes. Posteriormente, los menores de edad continuaban su trayecto hacia territorio chileno, completando así una ruta migratoria que era gestionada bajo una estructura que simulaba servicios turísticos y de gestión de viajes.

De acuerdo con la prefecta Elena Hidalgo, jefa de la Britrap de la PDI, la estructura criminal no solo facilitaba el ingreso irregular de migrantes, sino que además obtenía beneficios económicos a través de estas operaciones ilícitas.

Durante el operativo se realizaron entradas y registros en las comunas de Santiago, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, donde se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentación relevante, equipos utilizados para transacciones comerciales y vehículos presuntamente vinculados a la red criminal.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Santiago para su control de detención, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar el alcance total de la organización y posibles ramificaciones en otros puntos del país.