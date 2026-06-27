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Detienen en Colombia a presunto líder del Tren del Coro buscado por femicidio y doble homicidio en Arica

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención en Medellín, Colombia, de un ciudadano venezolano de 31 años, buscado por la justicia chilena por su presunta participación en un femicidio ocurrido en Arica en mayo de 2024.

Según las indagatorias, el imputado sería un integrante activo y presunto líder de la organización criminal transnacional Tren del Coro, y mantenía una orden de captura internacional emitida en junio de 2025.

Además del femicidio, se le vincula a otros delitos de alta gravedad ocurridos en territorio nacional.

Coordinación internacional y captura en Medellín

El subprefecto de la PDI de Arica, Julio Ceballos, detalló la magnitud de los cargos que pesan sobre el detenido. “El imputado es integrante activo y líder de la organización transnacional Tren del Coro, y registraba una orden de captura internacional por un delito de femicidio, cuya orden fue emanada en junio de 2025 en la ciudad de Arica”.

Además, sostuvo que también es investigado por doble homicidio con arma de fuego consumados, doble homicidio en calidad de frustrado, robo con intimidación, extorsión, amenazas condicionales y asociación criminal.

Por su parte, desde Interpol Santiago, el comisario Alex Varela explicó cómo se logró confirmar la identidad del sujeto en Colombia. “Al momento de su detención esta persona portaba una cédula de identidad adulterada con su fotografía actualizada, pero con datos personales de otra persona”.

Asimismo, explicó que su identificación fue posible mediante el análisis de huellas dactilares y el intercambio de información entre ambas oficinas de Interpol.

Tras la detención, se activó el proceso de extradición. Según las autoridades, Chile iniciará un procedimiento diplomático para solicitar a Colombia la extradición activa del imputado, con el objetivo de que responda ante la justicia por los delitos que se le atribuyen.