Investigan desaparición de $34 millones desde una subcomisaría de Carabineros en Colchane

El Ministerio Público investiga la desaparición de más de 37 mil dólares en efectivo y 800 bolivianos desde la Subcomisaría de Carabineros de Colchane, en la región de Tarapacá.

El dinero, equivalente a más de $34 millones, permanecía bajo custodia policial tras haber sido incautado en un procedimiento por contrabando de divisas.

Según informó el fiscal jefe de la Fiscalía Local del Tamarugal, Milton Torres, la denuncia fue recibida el pasado 24 de junio, luego de detectarse la sustracción al interior de la unidad policial.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los recursos estaban guardados en una caja fuerte y corresponderían a una incautación realizada días antes en el Complejo Fronterizo de Colchane.

En ese operativo, una ciudadana boliviana fue detenida tras intentar ingresar al país con dinero en moneda extranjera sin declararlo, hecho que derivó en una causa por presunto contrabando de divisas.

Tras conocerse el robo, la Fiscalía instruyó diligencias a personal especializado de Carabineros y también a funcionarios de Asuntos Internos de la institución, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrió la sustracción e identificar a los responsables.

El caso también generó reacciones políticas. El diputado por Tarapacá, Carlos Carvajal (IND-PPD), calificó el hecho como “gravísimo” y sostuvo que resulta preocupante que dinero bajo resguardo policial haya desaparecido desde una dependencia de Carabineros.

El parlamentario pidió una investigación exhaustiva y que los responsables sean llevados ante la justicia a la brevedad.