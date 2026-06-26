Universidad Católica continúa su camino en la fase de grupos de la Copa Chile 2026. Este sábado, el equipo de Daniel Garnero enfrenta a San Luis de Quillota en el Claro Arena, por la cuarta fecha del Grupo B.

Los cruzados llegan con la confianza en alto tras firmar un inicio perfecto en el certamen. Después de golear a Deportes Copiapó en el debut, la UC ratificó su buen momento con un sólido triunfo por 3-1 sobre Everton en el Sausalito, consolidándose en la cima de la tabla.

En la otra vereda, el conjunto dirigido por Humberto Suazo viaja a Santiago con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos y la ilusión de dar el golpe de la jornada. El elenco canario aún no conoce de victorias en esta fase grupal y viene de igualar 2-2, precisamente, ante Everton.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad Católica vs. San Luis por la Copa Chile?

Universidad Católica y San Luis juegan este sábado 26 de junio desde las 20:00 horas en el estadio Claro Arena. El partido es válido por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Chile, que también integran Everton y Deportes Copiapó.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad Católica y San Luis?

El partido entre Universidad Católica y San Luis lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Sábado 26 de junio