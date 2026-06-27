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VIDEO. Dramático rescate en Venezuela: familia sobrevivió atrapada bajo escombros tras colapso estructural

Un registro audiovisual revela el angustiante encierro de una familia en Venezuela tras un colapso. Equipos de rescate lograron salvarlos con vida.

Juan Castillo

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Un impactante video difundido recientemente en el contexto de los terremotos en Venezuela muestra los dramáticos momentos que vivió una familia tras quedar atrapada bajo los escombros de una estructura colapsada.

Las imágenes dan cuenta de la situación de Oriana, Luciano y Jofram, quienes permanecieron durante horas bajo los restos del inmueble mientras intentaban resistir el encierro.

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El registro muestra escenas de máxima desesperación, donde los afectados intentaban ser escuchados mientras golpeaban las estructuras y mantenían la esperanza de ser auxiliados.

Pese a la complejidad de la situación que se vive en Venezuela, la historia de esta familia cambió tras varias horas de trabajo de los equipos de emergencia, que actuaron removiendo escombros en una operación contrarreloj.

Tras el operativo, la familia fue trasladada a un centro asistencial donde recibe atención médica y se mantiene fuera de riesgo vital.

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