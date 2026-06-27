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Tragedia en Venezuela: hallan sin vida a la esposa e hijos de futbolista argentino tras los terremotos

El Club Deportivo La Guaira confirmó la muerte de Yanina Maranella, esposa del jugador argentino Lucas Trejo, y de los dos hijos de la pareja.

Bastián Lizama

Instagram @lucastrejo_lt

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La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela ha conmovido al mundo entero, y el fútbol no ha sido la excepción. A través de redes sociales, el Club Deportivo La Guaira confirmó la muerte de Yanina Maranella, esposa del futbolista argentino Lucas Trejo, y de los dos hijos de la pareja, Aarón y Ainhoa, quienes estaban desaparecidos desde el devastador sismo registrado el pasado miércoles.

“Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados”, indicó la institución en un comunicado.

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La noticia puso fin a varios días de intensa búsqueda encabezada por el propio jugador, quien recorrió los escombros del edificio donde vivía su familia con la esperanza de encontrarlos con vida.

En el momento de la tragedia, Trejo se encontraba en Caracas disputando un partido con su equipo cuando ocurrieron los terremotos. Al regresar a La Guaira, encontró completamente derrumbado el edificio donde vivían su esposa y sus dos hijos. Desde entonces, participó de las tareas de rescate junto a familiares y voluntarios.

Sin embargo, el club venezolano confirmó el peor desenlace para la familia. El anuncio generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol e impactó especialmente en Córdoba, provincia de origen del futbolista.

Trejo, de 38 años, es un defensor argentino que actualmente milita en el Sport Marítimo La Guaira, de la Segunda División del fútbol venezolano. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Monagas SC, Deportivo Táchira, Zamora FC, Portuguesa FC y otros clubes de Argentina, Grecia, Estados Unidos, Colombia, México y Perú.

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