Investigan muerte de conductor tras disparo de carabinero durante fiscalización en La Serena

La Fiscalía investiga la muerte de un conductor ocurrido durante la madrugada de este sábado en las cercanías del cementerio del sector Las Compañías, en La Serena, luego de que un funcionario de Carabineros hiciera uso de su arma de servicio en medio de una fiscalización vehicular.

El Ministerio Público instruyó pericias para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si el procedimiento se ajustó a los antecedentes preliminares.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el procedimiento comenzó cuando personal policial acudió al lugar para controlar un vehículo. En ese contexto, se habría producido un incidente que terminó con el conductor fallecido tras recibir un disparo.

La fiscal de flagrancia de la Macrozona Norte, Yasmín Aspe, explicó que “en horas de la madrugada, un procedimiento ocurrido a las afueras del cementerio de la comuna de La Serena, donde se requiere la presencia de Carabineros, los que intentan fiscalizar un vehículo”. Según consigna La Tercera, al momento de concretar el control se produjo una reacción del conductor.

La persecutora agregó que “al momento de realizar esta diligencia, el conductor del vehículo, según la denuncia, arremete en contra de los funcionarios policiales, lo que obliga a uno de ellos a hacer uso de su arma de servicio”.

El disparo impactó el parabrisas por el lado del conductor, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Tras el hecho, la Fiscalía dispuso que la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI quedaran a cargo de las diligencias especializadas para reconstruir la dinámica del procedimiento.