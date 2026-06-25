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“Nuestro edificio se derrumbó”: el desesperado llamado de futbolista argentino que busca a su familia tras terremotos en Venezuela

El defensor cordobés, que juega en el Sport Marítimo de La Guaira, lanzó un angustiante pedido de ayuda luego del colapso del edificio donde vivía su familia en Playa Grande.

Nelson Quiroz

Getty Images - Instagram

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El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa horas de extrema angustia tras los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela, luego de que su familia quedara desaparecida tras el colapso del edificio donde residían en la zona de Playa Grande, en La Guaira.

El defensor de 38 años, actualmente jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, utilizó sus redes sociales para pedir ayuda urgente en la búsqueda de su esposa e hijos.

Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió en Instagram, junto a una imagen familiar.

Las personas desaparecidas son su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella, quienes se encontraban en el inmueble al momento del derrumbe provocado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la región central y costera del país.

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El caso de Trejo ha generado una ola de solidaridad en redes sociales y en el mundo del fútbol venezolano, donde el jugador es ampliamente conocido tras una extensa carrera en el país. “Por ahora no hay ninguna noticia. La situación en La Guaira está bastante grave y no se sabe casi nada”, señaló el futbolista Carlos Lujano, amigo del defensor, en declaraciones a medios locales.

Trejo, nacido en Córdoba en 1987, desarrolló gran parte de su carrera en el extranjero, con pasos por España, Grecia, México, Perú, Colombia y Estados Unidos, antes de consolidarse en el fútbol venezolano, donde fue campeón con Monagas en el Torneo Apertura 2017 y disputó la Copa Libertadores 2018.

En una entrevista previa, el propio jugador había expresado su profundo vínculo con Venezuela: “El mejor lugar donde me sentí fue acá. Soy muy feliz. Nunca en otro país del mundo fui tan feliz como lo soy acá”.

Hoy, sin embargo, ese vínculo se transforma en incertidumbre y dolor. Mientras continúan las labores de búsqueda en Playa Grande, el futbolista argentino espera noticias de su familia en medio de una de las peores tragedias recientes en Venezuela.

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