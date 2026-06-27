“Su lesión nos sorprendió a todos, no esperábamos este tipo de intervención; ojalá vuelva lo antes posible” / Aarón Aguilera / AGENCIA UNO

Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, analizó la victoria por 4-2 ante San Luis por la Copa Chile 2026 y se refirió a la sensible baja de Clemente Montes, quien debió ser operado tras sufrir una lesión en el pie derecho y se perderá los próximos partidos del equipo.

Respecto al triunfo sobre el conjunto canario en el Claro Arena, el DT de los cruzados declaró que “fue un partido muy parejo, muy intenso. Nos costó por momentos, jugamos ante un gran rival que lo hizo muy bien, pero obtuvimos el resultado que fuimos a buscar”.

“En el momento que fuimos efectivos, controlamos el juego, aunque no en la medida que más me gusta, necesitábamos hacerlo más tiempo. Es algo que tenemos que corregir para dominar más al rival, sobre todo cuando tienes el resultado a favor", agregó.

Consultado sobre la baja de Montes, Garnero reconoció que “nos sorprendió a todos, no esperábamos este tipo de intervenciones que tuvo que hacerse. Ojalá que vuelva lo antes posible, pero bien, que esté bien, que se vuelva a sentir cómodo, porque lo vamos a necesitar, de eso no hay ninguna duda. Los tiempos los dirán los médicos. Ojalá que sea lo menos posible".

En esa línea, el estratega argentino abordó la necesidad de incorporar nuevos refuerzos de cara al segundo semestre. “Estamos en la búsqueda, pero como lo dije en más de una vez, no es sencillo por un montón de motivos. Queremos poder traer a alguien que realmente nos refuerce el plantel y no es tan fácil poder incorporar".

“Ojalá que pueda venir alguien a reforzar, porque en esa posición también necesitábamos a alguien y ahora con esto de Clemente, obviamente que se va a agudizar un poquito más. Pero bueno, nos iremos arreglando. Ojalá que estas negociaciones puedan dar sus frutos", concluyó.