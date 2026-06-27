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Gobierno activa Código Azul por intensas heladas: estas son las regiones donde regirá la medida

El Ministerio de Desarrollo Social activó el Código Azul ante el pronóstico de temperaturas de hasta -4 °C.

Juan Castillo

Gobierno activa Código Azul por intensas heladas: estas son las regiones donde regirá la medida

Gobierno activa Código Azul por intensas heladas: estas son las regiones donde regirá la medida / Diego Martin

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó este sábado el Código Azul debido al intenso descenso de las temperaturas pronosticado para distintas zonas del centro-sur del país.

La medida entró en vigencia desde las 17:00 horas de este sábado 27 de junio y se extenderá hasta las 13:00 horas del domingo 28, con el objetivo de reforzar la protección de las personas en situación de calle ante las heladas.

Según informó el Gobierno, el Código Azul regirá en la Región Metropolitana, Rancagua, Los Andes-San Felipe, Talca-Curicó, Chillán, Los Ángeles y Temuco, donde se desplegarán operativos especiales para entregar abrigo, alimentación y facilitar el traslado a albergues habilitados.

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Temperaturas de hasta -4 °C

La decisión se adoptó luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera un aviso por bajas temperaturas asociadas a una alta presión fría. El fenómeno afectará sectores de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con mínimas que podrían alcanzar los -4 °C en sectores precordilleranos.

En la Región Metropolitana, las temperaturas mínimas oscilarán entre -3 °C y -1 °C en la cordillera de la costa y los valles. Las autoridades reiteraron la importancia de proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas frente a las bajas temperaturas.

El Código Azul contempla el despliegue de equipos en terreno para entregar atención de emergencia, abrigo, alimentación y apoyo en el traslado hacia refugios, con el propósito de disminuir los riesgos que representan las heladas para quienes viven en situación de calle.

Si ves una persona en situación de calle, puedes levantar la alerta llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0 o ingresando al sitio codigoazul.gob.cl

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