Adolescente de 17 años confesó haber matado a su amigo de 16 en Viña del Mar: tribunal amplió su detención

La justicia amplió la detención de un adolescente de 17 años que confesó haber dado muerte a un amigo de 16 en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

La medida permitirá al Ministerio Público reunir nuevos antecedentes antes de formalizar la investigación por el delito de homicidio.

El caso quedó al descubierto luego de que el propio imputado se presentara en una unidad de Carabineros para informar que había herido mortalmente al otro menor.

A partir de su declaración, personal policial inició las primeras diligencias y, con autorización judicial, concretó su detención.

Durante la audiencia de control, el tribunal declaró legal el procedimiento, pero accedió a la solicitud de la Fiscalía de ampliar la detención hasta este sábado para completar las pericias y definir los cargos.

Según explicó la fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente de Valparaíso, Javiera Torres, la confesión del joven permitió activar el trabajo investigativo de Carabineros y de la Brigada de Homicidios de la PDI.

El crimen ocurrió en las cercanías de una cancha del sector de Miraflores, en Viña del Mar.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, subprefecto Rodrigo Gallardo, informó que la víctima, un adolescente chileno de 16 años sin antecedentes policiales, presentaba dos heridas cortopunzantes. Los primeros exámenes establecieron que la causa de muerte sería un traumatismo torácico provocado por un arma cortante.