Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026: cruces, fechas y horarios confirmados
Con el cierre de la tercera y última jornada de la fase de grupos, la nueva ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo quedó definida.
El Mundial 2026 entró en su fase decisiva. Con el cierre de la tercera y última jornada de la fase de grupos, la nueva ronda de dieciseisavos de final ya está definida.
Tras el aumento de participantes de 32 a 48 equipos, la Copa del Mundo contará por primera vez con una fase de 16avos de final, instancia que reunirá a 32 selecciones y que marcará el inicio de los mano a mano rumbo al título.
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El nuevo formato establece que los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros, avanzaron a esta etapa. Desde allí comenzará la fase de eliminación directa, que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2026.
Así quedó el cuadro de la fase final del Mundial 2026
Selecciones clasificadas a los 16avos
- México (Grupo A) – Clasificado como primero
- Sudáfrica (Grupo A) – Clasificado como segundo
- Suiza (Grupo B) – Clasificado como primero
- Canadá (Grupo B) – Clasificado como segundo
- Bosnia y Herzegovina (Grupo B) – Clasificado como mejor tercero
- Brasil (Grupo C) – Clasificado como primero
- Marruecos (Grupo C) – Clasificado como segundo
- Estados Unidos (Grupo D) – Clasificado como primero
- Australia (Grupo D) – Clasificado como segundo
- Paraguay (Grupo D) – Clasificado como mejor tercero
- Alemania (Grupo E) – Clasificado como primero
- Costa de Marfil (Grupo E) – Clasificado como segundo
- Ecuador (Grupo E) – Clasificado como mejor tercero
- Países Bajos (Grupo F) - Clasificado como primero
- Japón (Grupo F) - Clasificado como segundo
- Suecia (Grupo F) - Clasificado como mejor tercero
- Bélgica (Grupo G) - Clasificado como primero
- Egipto (Grupo G) – Clasificado, como segundo
- España (Grupo H) – Clasificado como primero
- Cabo Verde (Grupo H) – Clasificado como segundo
- Francia (Grupo I) – Clasificado como primero
- Noruega (Grupo I) – Clasificado como segundo
- Senegal (Grupo I) – Clasificado como mejor tercero
- Argentina (Grupo J) – Clasificado como primero
- Austria (Grupo J) – Clasificado como segundo
- Argelia (Grupo J) – Clasificado como mejor tercero
- Colombia (Grupo K) – Clasificado como primero
- Portugal (Grupo K) – Clasificado como segundo
- Congo (Grupo K) – Clasificado como mejor tercero
- Inglaterra (Grupo L) – Clasificado como primero
- Croacia (Grupo L) – Clasificado como segundo
- Ghana (Grupo L) – Clasificado como mejor tercero
Cruces de los 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 15.00 horas (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- Alemania (1° Grupo E) vs. Paraguay (3° Grupo D) — Lunes 29 de junio, 16.30 horas (Gillette Stadium, Foxborough).
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 21.00 horas (Estadio BBVA, Monterrey).
- Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F) — Lunes 29 de junio, 13.00 horas (NRG Stadium, Houston).
- Francia (1° Grupo I) vs. Suecia (3° Grupo F) — Martes 30 de junio, 17.00 horas (MetLife Stadium, East Rutherford).
- Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I) — Martes 30 de junio, 13.00 horas (AT&T Stadium, Arlington).
- México (1° Grupo A) vs. Ecuador (3° Grupo E) — Martes 30 de junio, 21.00 horas (Estadio Azteca, Ciudad de México).
- Inglaterra (1° Grupo L) vs. Congo (3° Grupo K) — Miércoles 1 de julio, 12.00 horas (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).
- Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Bosnia y Herzegovina (3° Grupo B) — Miércoles 1 de julio, 20.00 horas (Levi’s Stadium, Santa Clara).
- Bélgica (1° Grupo G) vs. Senegal (3° Grupo I) — Miércoles 1 de julio, 16.00 horas (Lumen Field, Seattle).
- Portugal (2° Grupo K) vs. Croacia (2° Grupo L) — Jueves 2 de julio, 19.00 horas (BMO Field, Toronto).
- España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J) — Jueves 2 de julio, 15.00 horas (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- Suiza (1° Grupo B) vs. Argelia (3° Grupo J) — Jueves 3 de julio, 23.00 horas (BC Place, Vancouver).
- Argentina (1° Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) — Viernes 3 de julio, 18.00 horas (Hard Rock Stadium, Miami).
- Colombia (1° Grupo K) vs. Ghana (3° Grupo L) — Viernes 3 de julio, 21.30 horas (Arrowhead Stadium, Kansas City).
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2° Grupo G) — Viernes 3 de julio, 14.00 horas (AT&T Stadium, Arlington).
Selecciones eliminadas
- Haití - Grupo C
- Jordania - Grupo J
- Túnez - Grupo F
- Turquía - Grupo D
- Uzbekistán - Grupo K
- Panamá - Grupo L
- República Checa - Grupo A
- Qatar - Grupo B
- Irak - Grupo I
- Uruguay - Grupo H
- Arabia Saudí - Grupo H
- Escocia - Grupo C
- Nueva Zelanda - Grupo G
- Curazao - Grupo E
- Corea del Sur - Grupo A
Cómo se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026
El sistema será el mismo que se utiliza habitualmente en las fases decisivas de los Mundiales. Cada partido será a eliminación directa y, en caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.
Si persiste la paridad tras el alargue, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.
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