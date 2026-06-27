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VIDEOS. La UC sigue en racha: remonta ante San Luis y mantiene su campaña perfecta en la Copa Chile 2026

El equipo de Daniel Garnero logró revertir un complicado inicio de partido en el Claro Arena.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad Católica mantiene su sólido andar en la Copa Chile 2026. Este sábado, el equipo de Daniel Garnero venció con autoridad por 4-2 a San Luis de Quillota en el Claro Arena y sumó su tercer triunfo consecutivo en el Grupo B.

El elenco cruzado comenzó el partido con dificultades. Apenas a los 3 minutos, Luis Muñoz conectó un cabezazo en el corazón del área para adelantar al conjunto de Humberto Suazo y establecer el 0-1.

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Sin embargo, la UC reaccionó con fuerza e inició la remontada por medio de Fernando Zampedri. A los 29′, el goleador argentino aprovechó una gran asistencia de Justo Giani y definió con categoría ante la salida del arquero para poner el 1-1.

Solo cuatro minutos después, Diego Corral irrumpió en el área tras otra gran asistencia de Giani y sacó un potente derechazo cruzado para marcar el 2-1, con el que Católica se fue en ventaja al descanso.

En el complemento, los locales terminaron de liquidar el partido gracias a las conquistas de Bernardo Cerezo (52′) y Branco Ampuero (82′). El descuento de la visita llegó en el tercer minuto de descuento tras un autogol del propio Cerezo.

Con este resultado, Universidad Católica se afianzó como líder del Grupo B con 9 puntos. Everton y Deportes Copiapó lo escoltan con 4 unidades cada uno, mientras que San Luis de Quillota es colista con 2.

Revisa los goles del triunfo de la UC ante San Luis




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