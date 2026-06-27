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VIDEOS. “No aguantamos más”: El quiebre definitivo entre el plantel de Uruguay y Marcelo Bielsa tras la eliminación en el Mundial

Prensa uruguaya aseguró que Federico Valverde encabezó la “rebelión” del plantel contra el adiestrador argentino. Las imágenes hablan por sí solas.

Gonzalo Miranda

El desplante de Fede Valverde con Marcelo Bielsa | Getty Images

El desplante de Fede Valverde con Marcelo Bielsa | Getty Images

La temprana eliminación de la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 caló hondo, pero la verdadera tormenta estalló en el banco de suplentes.

Tras caer por 1-0 ante España en el Estadio Guadalajara, sellando su adiós del certamen, la relación entre el plantel uruguayo y el director técnico Marcelo Bielsa sumó su capítulo más tenso, protagonizado por el propio capitán y referente del equipo, Federico Valverde.

El ambiente ya venía desgastado antes de que rodara el balón frente al combinado español. Horas antes del partido decisivo, trascendió que Valverde, portando la jineta de capitán, lideró a varios referentes del equipo para plantearle exigencias directas al entrenador argentino.

Según reportes de la prensa uruguaya, el grupo de jugadores le hizo saber a Bielsa su disconformidad con las intensas cargas físicas, manifestando explícitamente: “Esta forma de entrenar nos cansa, no aguantamos más”.

El plantel también cuestionó la estrategia de “El Loco” para el duelo contra España, criticando la idea de salir a jugar con un bloque bajo y replegado apostando solo al contragolpe. La respuesta rígida del estratega terminó de dinamitar la convivencia interna.

La sustitución de la discordia que desató la furia de Valverde

El punto de quiebre definitivo se vivió a los 56 minutos del segundo tiempo. Con Uruguay abajo en el marcador tras un error del portero Fernando Muslera que propició el gol de Álex Baena, Marcelo Bielsa tomó la decisión de sustituir a su máxima figura en el Real Madrid para dar paso a Federico Viñas.

Valverde abandonó el terreno de juego visiblemente furioso, se negó a cruzar miradas y a estrechar la mano de Marcelo Bielsa, y se dirigió directamente al banco tapándose la boca con la camiseta para lanzar duros reclamos dirigidos al cuerpo técnico.

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