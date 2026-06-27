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VIDEO. El peor momento del ‘Loco’: En España destapan el supuesto lado “más oscuro” de Bielsa tras la eliminación uruguaya

El estadístico español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido como ‘Míster Chip’, le dio en el suelo al adiestrador argentino.

Gonzalo Miranda

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay | Getty Images

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay | Getty Images

La temprana eliminación de la Selección de Uruguay del Mundial no solo significó un fracaso deportivo sobre el césped, sino que desató una tormenta de proporciones sobre la figura de su director técnico, Marcelo Bielsa.

El combinado charrúa se despidió de la cita tras caer por 1 a 0 ante España en el cierre del Grupo H, quedando fuera de los dieciseisavos de final.

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El resultado reactivó de inmediato las críticas hacia el rendimiento del equipo, pero el verdadero foco de conflicto estalló fuera de la cancha, reviviendo cuestionamientos sobre su liderazgo y manejo de grupo.

La demoledora crítica de Míster Chip

Tras consumarse la eliminación, las redes sociales ardieron y una de las reacciones más virales y lapidarias provino del reconocido estadístico español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, popularmente conocido como Míster Chip.

A través de su cuenta de X, el comunicador no se guardó nada y apuntó directamente contra el carácter del ex seleccionador de Chile, tildándolo de “cínico”, “maleducado” y “soberbio”.

Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos. Los ha castigado por querer ir al funeral de sus seres queridos”, disparó Míster Chip en su cuenta oficial.

Además, el analista criticó la postura del DT ante los medios, asegurando que “lo ha tapado todo con esas ruedas de prensa eternas en las que usa ese tono de voz tan dulce y acomodado”.

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