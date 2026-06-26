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VIDEO. Bielsa pierde la paciencia tras el adiós de Uruguay al Mundial y estalla en plena entrevista: tenso momento

El técnico argentino tuvo un momento de furia tras la derrota frente a España.

Bastián Lizama

@SC_ESPN

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Uruguay y Marcelo Bielsa se despidieron del Mundial 2026. Este viernes, el conjunto charrúa cayó por 1-0 ante España en la última fecha del Grupo H y consumó su eliminación de la Copa del Mundo.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico rosarino conversó con la transmisión oficial y protagonizó un tenso momento. Ante la demora para comenzar la entrevista, el “Loco” no ocultó su molestia y lanzó un furioso: “¡Dale de una vez!”.

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Ya más tranquilo, el entrenador hizo una autocrítica sobre el desempeño de su equipo en la cita planetaria. “Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, reconoció.

Respecto a la decisión de sustituir a la máxima figura uruguaya, Federico Valverde, al inicio del segundo tiempo, Bielsa explicó que “busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque”.

Finalmente, al ser consultado sobre si conversó con Fernando Muslera durante el entretiempo, luego del insólito error que derivó en el gol de España y su sustitución por Sergio Rochet, el DT dejó una escueta y categórica respuesta: “Nada”, sentenció antes de retirarse.

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