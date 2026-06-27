;

Siete detenidos y más de dos kilos de cocaína incautados en operativo policial en Peñaflor

En el lugar Carabineros sorprendió a un grupo de sujetos al interior de un domicilio con droga, dinero en efectivo y 13 teléfonos celulares.

Cristóbal Álvarez

Siete detenidos y más de dos kilos de cocaína incautados en operativo policial en Peñaflor

Un patrullaje preventivo de Carabineros terminó con siete personas detenidas y la incautación de más de dos kilos de clorhidrato de cocaína en la comuna de Peñaflor, región Metropolitana.

El procedimiento se concretó luego de que funcionarios policiales sorprendieran a un grupo de sujetos al interior de un domicilio, donde además se encontró una importante suma de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El operativo se registró cerca de las 16:05 horas, en calle Ilusión, cuando personal de la 56ª Comisaría de Peñaflor advirtió un vehículo estacionado frente a una vivienda, con el motor encendido y sin ocupantes.

Revisa también:

Tras verificar que el automóvil no mantenía encargo vigente, los uniformados se acercaron al inmueble para ubicar al conductor.

En ese momento, uno de los individuos salió desde la vivienda portando una bolsa de nylon transparente con envoltorios cuyas características eran compatibles con droga. Al notar la presencia policial, intentó reingresar al domicilio, por lo que Carabineros lo siguió hasta el interior del inmueble.

Una vez dentro, el personal policial encontró a otros seis sujetos reunidos en torno a una mesa, junto a dinero en efectivo y paquetes con características propias de clorhidrato de cocaína. Debido a esto, se procedió a la detención de los siete involucrados.

Posteriormente, personal especializado de la SIP de la misma unidad realizó las pruebas de campo correspondientes, las que confirmaron que la sustancia incautada era clorhidrato de cocaína. En total, se decomisaron dos paquetes rectangulares tipo “ladrillo”, con un peso bruto de 2 kilos, además de cinco bolsas transparentes con otros 200 gramos de la misma droga.

Junto con la sustancia ilícita, Carabineros incautó $8.858.450 en dinero en efectivo, en billetes y monedas de distintas denominaciones, además de 13 teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales F.E.R.M., de 36 años; S.E.L.T., de 34; M.A.P.A., de 33; R.A.N.A., de 27; J.O.F.A., de 38; J.J.C.C., de 32; y K.E.M.B., de 32 años. Todos son de nacionalidad chilena y mantienen antecedentes policiales.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad