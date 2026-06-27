Siete detenidos y más de dos kilos de cocaína incautados en operativo policial en Peñaflor

Un patrullaje preventivo de Carabineros terminó con siete personas detenidas y la incautación de más de dos kilos de clorhidrato de cocaína en la comuna de Peñaflor, región Metropolitana.

El procedimiento se concretó luego de que funcionarios policiales sorprendieran a un grupo de sujetos al interior de un domicilio, donde además se encontró una importante suma de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El operativo se registró cerca de las 16:05 horas, en calle Ilusión, cuando personal de la 56ª Comisaría de Peñaflor advirtió un vehículo estacionado frente a una vivienda, con el motor encendido y sin ocupantes.

Tras verificar que el automóvil no mantenía encargo vigente, los uniformados se acercaron al inmueble para ubicar al conductor.

En ese momento, uno de los individuos salió desde la vivienda portando una bolsa de nylon transparente con envoltorios cuyas características eran compatibles con droga. Al notar la presencia policial, intentó reingresar al domicilio, por lo que Carabineros lo siguió hasta el interior del inmueble.

Una vez dentro, el personal policial encontró a otros seis sujetos reunidos en torno a una mesa, junto a dinero en efectivo y paquetes con características propias de clorhidrato de cocaína. Debido a esto, se procedió a la detención de los siete involucrados.

Posteriormente, personal especializado de la SIP de la misma unidad realizó las pruebas de campo correspondientes, las que confirmaron que la sustancia incautada era clorhidrato de cocaína. En total, se decomisaron dos paquetes rectangulares tipo “ladrillo”, con un peso bruto de 2 kilos, además de cinco bolsas transparentes con otros 200 gramos de la misma droga.

Junto con la sustancia ilícita, Carabineros incautó $8.858.450 en dinero en efectivo, en billetes y monedas de distintas denominaciones, además de 13 teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales F.E.R.M., de 36 años; S.E.L.T., de 34; M.A.P.A., de 33; R.A.N.A., de 27; J.O.F.A., de 38; J.J.C.C., de 32; y K.E.M.B., de 32 años. Todos son de nacionalidad chilena y mantienen antecedentes policiales.