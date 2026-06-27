Colombia perdona a Portugal y avanza como líder a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Este sábado se cerró el Grupo K del Mundial 2026, con dos partidos disputados en simultáneo. Colombia igualó 0-0 ante Portugal, mientras que Congo venció 3-1 a Uzbekistán, resultados que terminaron por definir el orden definitivo de la tabla y las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final.

En Miami, el Hard Rock Stadium fue testigo de un competitivo conjunto cafetero, que le jugó de igual a igual a la escuadra de Cristiano Ronaldo y dispuso de las ocasiones más claras del partido para llevarse la victoria.

La falta de finiquito le impidió a los dirigidos por Néstor Lorenzo quedarse con los tres puntos. Aun así, el empate les bastó para terminar como líderes de su zona con 7 unidades y sellar su boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo, instancia donde enfrentará a Ghana, tercero del Grupo L.

Portugal, en tanto, se quedó con el segundo lugar del Grupo K con 5 unidades. En dieciseisavos de final, el elenco luso se medirá frente a Croacia, que también finalizó segundo en el Grupo L.

Congo hace historia

En el otro duelo de la jornada, Congo logró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros, luego de imponerse por 2-1 a Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El elenco asiático fue el encargado de abrir la cuenta con el gol de Eldor Shomurodov (10′), pero los africanos reaccionaron en el complemento y dieron vuelta el marcador por medio de un penal de Yoane Wissa (68′) y los tantos de Fiston Mayele (78′) y Yoane Wissa (90+1′).

Con este empate, Congo terminó el Grupo K en el tercer puesto con 4 puntos, mientras que Uzbekistán cerró último sin puntos, quedando eliminado del certamen. En la próxima fase, el elenco congolés chocará con Inglaterra, líder del Grupo L.