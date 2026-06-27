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Colombia perdona a Portugal y avanza como líder a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

El conjunto cafetero fue superior al elenco de Cristiano Ronaldo, pero debió conformarse con un empate que le permitió terminar en la cima del Grupo K. Los lusos avanzaron como segundos, mientras que Congo se impuso a Uzbekistán y también aseguró su boleto a los dieciseisavos como mejor tercero.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Carmen Mandato - FIFA

Este sábado se cerró el Grupo K del Mundial 2026, con dos partidos disputados en simultáneo. Colombia igualó 0-0 ante Portugal, mientras que Congo venció 3-1 a Uzbekistán, resultados que terminaron por definir el orden definitivo de la tabla y las selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final.

En Miami, el Hard Rock Stadium fue testigo de un competitivo conjunto cafetero, que le jugó de igual a igual a la escuadra de Cristiano Ronaldo y dispuso de las ocasiones más claras del partido para llevarse la victoria.

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La falta de finiquito le impidió a los dirigidos por Néstor Lorenzo quedarse con los tres puntos. Aun así, el empate les bastó para terminar como líderes de su zona con 7 unidades y sellar su boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo, instancia donde enfrentará a Ghana, tercero del Grupo L.

Portugal, en tanto, se quedó con el segundo lugar del Grupo K con 5 unidades. En dieciseisavos de final, el elenco luso se medirá frente a Croacia, que también finalizó segundo en el Grupo L.

Congo hace historia

En el otro duelo de la jornada, Congo logró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros, luego de imponerse por 2-1 a Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El elenco asiático fue el encargado de abrir la cuenta con el gol de Eldor Shomurodov (10′), pero los africanos reaccionaron en el complemento y dieron vuelta el marcador por medio de un penal de Yoane Wissa (68′) y los tantos de Fiston Mayele (78′) y Yoane Wissa (90+1′).

Con este empate, Congo terminó el Grupo K en el tercer puesto con 4 puntos, mientras que Uzbekistán cerró último sin puntos, quedando eliminado del certamen. En la próxima fase, el elenco congolés chocará con Inglaterra, líder del Grupo L.

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