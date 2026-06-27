Familia chilena vive drama tras terremotos en Venezuela: un integrante permanece desaparecido bajo los escombros

La tragedia provocada por los terremotos que han dejado más de 1.430 muertos en Venezuela también golpea a una familia chilena.

Según informó 24 Horas, un ciudadano chileno permanece desaparecido bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, mientras que ya se confirmó el fallecimiento de su esposa.

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De acuerdo con el reporte del canal, el desaparecido fue identificado como Tomás Pribanic Boesze, quien se encontraba en el edificio Palafito del Mar, ubicado en la localidad de Caraballeda, cuando ocurrieron los dos sismos que azotaron el norte del país.

La mujer, también de nacionalidad chilena, figura entre las víctimas fatales de la emergencia, mientras familiares mantienen la esperanza de encontrar con vida a Pribanic Boesze.

Según consignó el citado medio, cercanos a la familia denunciaron que hasta este sábado ningún equipo de rescate había llegado al inmueble siniestrado, pese a que existirían otras personas desaparecidas entre los restos del edificio.

El caso se produce en medio de un escenario cada vez más crítico en Venezuela. A tres días de la catástrofe, las labores de búsqueda continúan con el apoyo de brigadas internacionales, aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas.

La emergencia también ha derivado en una compleja situación sanitaria. Hospitales y morgues permanecen colapsados, mientras el olor a descomposición generado por los cuerpos que siguen atrapados bajo los escombros ha encendido las alertas de las autoridades y equipos de rescate.

Hasta ahora, el balance oficial cifra en 1.430 los fallecidos y 3.238 los heridos, mientras miles de personas continúan desplazadas y decenas de familias esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.