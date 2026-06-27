Chile Vamos respalda llamado de Kast a la unidad: “Hay distintas miradas, pero un mismo fin”

El llamado del presidente José Antonio Kast a fortalecer la unidad del oficialismo encontró una rápida respuesta en Chile Vamos, cuyos principales dirigentes valoraron el mensaje y enfatizaron la necesidad de mantener la cohesión entre las fuerzas que respaldan al Gobierno.

Las declaraciones se produjeron tras la presentación de la Agenda Social para Chile, documento elaborado por la UDI y entregado al Mandatario durante el Consejo Social del partido.

En su intervención, Kast destacó que el desafío de gobernar requiere un trabajo colectivo y no esfuerzos individuales, en medio de un escenario marcado por diferencias entre los partidos oficialistas.

“Esto es un equipo, esto no es una individualidad, no es una persona la que tiene que hacerse cargo”, sostuvo el Presidente.

Chile Vamos recoge el mensaje del Presidente

Las palabras del Mandatario fueron bien recibidas por dirigentes de Chile Vamos, especialmente en un contexto de tensiones que han marcado los primeros 100 días del Gobierno.

En ese período, el bloque ha protagonizado diferencias con el Partido Republicano por estrategias legislativas, coordinación política y episodios como la acusación constitucional impulsada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sin acuerdo previo entre los partidos oficialistas.

Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada de diputados, Diego Schalper, valoró el llamado presidencial y sostuvo que “valoro que el Presidente Kast haga un llamado a la unidad y al respeto entre los distintos partícipes del gobierno de unidad”. Además, remarcó que “todos tenemos la convicción de que hay que sacar el programa de gobierno adelante, pero para eso necesitamos unidad, respeto y aceptar que hay distintas miradas, pero un mismo fin: sacar a Chile adelante”.

Según consigna Emol, en la UDI también respaldaron el mensaje del Mandatario y destacaron que la Agenda Social presentada incorpora prioridades en materias como seguridad, economía, listas de espera, vivienda, desempleo femenino, sala cuna universal y demandas levantadas desde las regiones. En esa línea, afirmaron que “tenemos la oportunidad única de retomar el buen rumbo, de llevar a Chile al desarrollo, de que las familias puedan volver a prosperar, de que podamos vivir en paz. Y para eso se requiere unidad”.

Desde el gremialismo agregaron que esa cohesión será fundamental para proyectar políticamente al sector más allá del actual período presidencial. “A eso va a estar abocada la UDI, ese es el llamado que hace el Presidente y es lo que esperamos que las demás fuerzas políticas acojan también con el mismo compromiso”, señalaron.