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Definición Grupo J del Mundial 2026: a qué hora juegan Argentina-Jordania y Argelia-Austria, y quién transmite por TV

El elenco trasandino, ya clasificado a los dieciseisavos de final, se mide ante un eliminado conjunto asiático, mientras argelinos y austriacos se disputan el segundo lugar.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Icon Sportswire

La fase de grupos del Mundial 2026 entró en su recta final y este sábado será el turno de la resolución del Grupo J, integrado por Argentina, Jordania, Argelia y Austria.

El elenco albiceleste afronta la última jornada con el liderato del grupo asegurado y la clasificación a los dieciseisavos de final ya en el bolsillo. Aun así, intentará cerrar la fase grupal con puntaje perfecto ante un eliminado conjunto asiático.

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Por otro lado, argelinos y austriacos se juegan el segundo puesto tras llegar a la última fecha igualados con 3 puntos. El ganador del duelo avanzará directamente a la siguiente fase, mientras que el perdedor deberá esperar otros resultados para aspirar a una clasificación como uno de los mejores terceros.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Jordania y Argelia vs. Austria en el Mundial 2026?

Ambos encuentros, correspondientes a la tercera fecha del Grupo J, se disputan en simultáneo este sábado 27 de junio a partir de las 22:00 horas de Chile.

El duelo entre Argentina y Jordania se juega en el AT&T Stadium de Arlington, mientras que el choque entre Argelia y Austria tiene como escenario el Arrowhead Stadium de Kansas City.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Argentina-Jordania y Argelia-Austria?

Los dos partidos serán transmitidos por televisión exclusivamente a través de DSports, señal disponible solo para los clientes de DirecTV. Además, podrán verse vía streaming mediante las plataformas de pago DGO y DAZN.

Sábado 27 de junio

  • 22:00 horas | Argentina vs. Jordania | AT&T Stadium
  • 22:00 horas | Argelia vs. Austria | Arrowhead Stadium

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