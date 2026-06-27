Gobierno detalla operativo chileno en Venezuela: así es como Bomberos trabaja en las zonas más afectadas por el terremoto / Edilzon Gamez

El Gobierno realizó un balance de la primera misión de ayuda humanitaria enviada a Venezuela, luego del terremoto que afectó a ese país y que dejó, entre sus víctimas, a una ciudadana chilena fallecida.

Tras regresar a Chile, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el primer avión nacional aterrizó durante la madrugada del viernes en la base militar El Libertador, en Maracay, mientras que una segunda aeronave llegó este sábado al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

Según explicó la autoridad, el operativo se concretó tras el compromiso asumido por el Presidente José Antonio Kast con el gobierno venezolano y fue ejecutado bajo las instrucciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado.

La coordinación estuvo a cargo de Senapred, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile y el Ministerio del Interior, con el objetivo de desplegar una primera respuesta ante la emergencia.

Uno de los focos principales de la misión fue el traslado del equipo USAR de Bomberos de Chile, especializado en rescate urbano en contextos de desastre y con certificación internacional.

“Es en ellos donde nuestra atención debe centrarse hoy”, señaló Pavez, destacando que el grupo está integrado por voluntarios de distintas compañías del país.

De acuerdo con el subsecretario, desde el mediodía del viernes los bomberos chilenos fueron destinados al sector de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el terremoto.

“Nuestros bomberos están bien, pero trabajando en condiciones muy difíciles, sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin redes permanentes de agua potable y con altísimas temperaturas”, detalló.

Los detalles

Actualmente, el equipo se encuentra realizando labores de búsqueda de personas que puedan seguir con vida entre estructuras colapsadas. Su base de operaciones fue instalada en el campo de béisbol Jorge García Carneiro, donde también trabajan equipos USAR de Colombia, Ecuador y Suiza.

Pavez precisó que los voluntarios cuentan con autonomía logística para una estadía planificada de 10 días, con provisiones propias, agua potable y conexión satelital. Además, aseguró que el Gobierno mantendrá contacto permanente con ellos a través de Senapred y la Subsecretaría del Interior.

En paralelo, la autoridad lamentó la muerte de una ciudadana chilena producto del terremoto, información que fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Nuestra Cancillería se encuentra en contacto con la familia para dar toda la orientación necesaria”, indicó, agregando que la identidad de la víctima se mantendrá en reserva, salvo que sus familiares decidan lo contrario.