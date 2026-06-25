Adolescente de 16 años muere tras ser apuñalado cerca de una cancha en Viña del Mar: fue asesinado por otro menor de edad

Un adolescente chileno de 16 años murió durante la tarde de ayer tras ser atacado con un arma cortante en las cercanías de una cancha ubicada en Villa Roger, en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso concurrió al sitio del suceso junto al Laboratorio de Criminalística, con el objetivo de realizar las primeras diligencias y establecer la dinámica del crimen.

De acuerdo con el trabajo policial, la víctima no mantenía antecedentes policiales y presentaba dos heridas cortopunzantes, una en la zona abdominal y otra a nivel torácico. Según el examen externo realizado en el lugar, la causa de muerte sería un traumatismo torácico provocado por arma cortante.

Mientras se desarrollaban las diligencias, un adolescente chileno de 17 años se entregó a una unidad policial, reconociendo su responsabilidad en los hechos. Posteriormente, mediante el empadronamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y el trabajo en el sitio del suceso, los detectives lograron posicionarlo en el lugar del ataque.

Con esos antecedentes, se gestionó una orden de detención en su contra, la que fue concretada cerca de las 21:00 horas de ayer. El imputado será puesto durante esta jornada a disposición del Juzgado de Garantía, por su presunta responsabilidad en el homicidio.