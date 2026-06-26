Universidad de Chile se mide ante Unión San Felipe por la Copa Chile 2026: cuándo juegan y quién transmite en vivo, online y por TV / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En medio del Mundial 2026, la Copa Chile 2026 no se detiene y este fin de semana le permitirá acción a Universidad de Chile.

El cuadro azul volverá al Nacional tras igualar con Unión La Calera buscando refrendar el nivel que le permitió golear a Santiago Wanderers.

En frente estará Unión San Felipe, que dio el golpe hace una semana venciendo a los “cementeros” en condición de visitante y buscará dar batalla más allá de ser un elenco de la Primera B.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs. Unión San Felipe por la Copa Chile?

El choque entre el cuadro universitario laico y el “Uní Uní” se disputará este domingo 28 de junio desde las 17:30 horas en el estadio Nacional, duelo válido por la cuarta fecha del Grupo D.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad de Chile y Unión San Felipe?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 28 de junio