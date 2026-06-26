;

VIDEO. Universidad de Chile se mide ante Unión San Felipe por la Copa Chile 2026: cuándo juegan y quién transmite en vivo, online y por TV

Los azules buscan su segunda victoria de local por el certamen. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Universidad de Chile se mide ante Unión San Felipe por la Copa Chile 2026: cuándo juegan y quién transmite en vivo, online y por TV

Universidad de Chile se mide ante Unión San Felipe por la Copa Chile 2026: cuándo juegan y quién transmite en vivo, online y por TV / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En medio del Mundial 2026, la Copa Chile 2026 no se detiene y este fin de semana le permitirá acción a Universidad de Chile.

El cuadro azul volverá al Nacional tras igualar con Unión La Calera buscando refrendar el nivel que le permitió golear a Santiago Wanderers.

En frente estará Unión San Felipe, que dio el golpe hace una semana venciendo a los “cementeros” en condición de visitante y buscará dar batalla más allá de ser un elenco de la Primera B.

Revisa también:

ADN

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs. Unión San Felipe por la Copa Chile?

El choque entre el cuadro universitario laico y el “Uní Uní” se disputará este domingo 28 de junio desde las 17:30 horas en el estadio Nacional, duelo válido por la cuarta fecha del Grupo D.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad de Chile y Unión San Felipe?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Domingo 28 de junio

  • 17:30 horas | Universidad de Chile vs. Unión San Felipe Nacional

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad