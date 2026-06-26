Scaloni toma una decisión clave con Messi para el duelo entre Argentina y Jordania en el Mundial

Argentina disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania, con el liderato del Grupo J asegurado y la clasificación a los dieciseisavos de final ya en el bolsillo.

La “Albiceleste” llega al partido sin urgencias en la tabla, por lo que una de las grandes incógnitas en la previa pasaba por conocer si Lionel Messi sería titular o tendría descanso pensando en la siguiente ronda.

En conferencia de prensa, el técnico del elenco trasandino, Lionel Scaloni, fue consultado sobre el estado del “10″ y confirmó que será suplente para enfrentar al conjunto asiático.

“Leo va a ir al banco”, afirmó el DT a la pregunta formulada por Enrique Macaya, eminencia del periodismo argentino, que con 91 años está cubriendo su decimoctavo Mundial.

“Le contesto porque es usted y se lo merece sinceramente. La segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo, pero esa de Leo sí. Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana", agregó Scaloni.

Pese a la salida de Messi del once estelar, el entrenador de Argentina sostuvo que el equipo no cambiará su estilo de juego. “Es muy difícil para un equipo como el nuestro cambiar radicalmente su manera de jugar, puedes tocar algunos matices, pero no radicalmente porque no es nuestra esencia”, afirmó.

El duelo entre Argentina y Jordania se disputará este sábado 26 de junio a las 22:00 horas de Chile en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.