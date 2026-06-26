;

Scaloni toma una decisión clave con Messi para el duelo entre Argentina y Jordania en el Mundial

El técnico de la “Albiceleste” confirmó que su máxima figura será suplente en el último partido del Grupo J.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Etsuo Hara

Argentina disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania, con el liderato del Grupo J asegurado y la clasificación a los dieciseisavos de final ya en el bolsillo.

La “Albiceleste” llega al partido sin urgencias en la tabla, por lo que una de las grandes incógnitas en la previa pasaba por conocer si Lionel Messi sería titular o tendría descanso pensando en la siguiente ronda.

Revisa también:

ADN

En conferencia de prensa, el técnico del elenco trasandino, Lionel Scaloni, fue consultado sobre el estado del “10″ y confirmó que será suplente para enfrentar al conjunto asiático.

“Leo va a ir al banco”, afirmó el DT a la pregunta formulada por Enrique Macaya, eminencia del periodismo argentino, que con 91 años está cubriendo su decimoctavo Mundial.

“Le contesto porque es usted y se lo merece sinceramente. La segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo, pero esa de Leo sí. Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana", agregó Scaloni.

Pese a la salida de Messi del once estelar, el entrenador de Argentina sostuvo que el equipo no cambiará su estilo de juego. “Es muy difícil para un equipo como el nuestro cambiar radicalmente su manera de jugar, puedes tocar algunos matices, pero no radicalmente porque no es nuestra esencia”, afirmó.

El duelo entre Argentina y Jordania se disputará este sábado 26 de junio a las 22:00 horas de Chile en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad