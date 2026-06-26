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“Es una persona que recibe mucho afecto”: Biminstro Alvarado sale a respaldar a Presidente Kast tras polémico cruce con mujer en Villarrica

El titular del Interior y Segegob defendió el actuar del Mandatario tras el tenso episodio en La Araucanía, asegurando que en terreno mantiene contacto cercano con la ciudadanía.

Martín Neut

José Antonio Kast - Claudio Alvarado

José Antonio Kast - Claudio Alvarado / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente José Antonio Kast fue cuestionado tras un cruce con una mujer durante una actividad en terreno en Villarrica, en el marco de su gira por La Araucanía. El episodio fue registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

Según los antecedentes, el hecho se originó cuando un menor presente en el lugar se habría negado a saludar al Mandatario. Luego, la mujer lo habría increpado llamándolo “nazi”, lo que derivó en un intercambio verbal entre ambos.

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En ese contexto, Kast respondió: “Para qué viene para acá a interrumpir un acto en que está toda la gente feliz”. Posteriormente, se retiró del lugar señalando “viva la libertad”.

El hecho generó reacciones políticas, entre ellas la del presidente de Colombia Gustavo Petro, quien sostuvo: “Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos”.

Respaldo desde Ejecutivo

Desde el Gobierno, el biministro del Interior y la Segegob Claudio Alvarado defendió al Mandatario y descartó excesos en su actuar.

Al respecto, afirmó: “No. Yo he acompañado en múltiples oportunidades a terreno al Presidente y es una persona cercana que recibe mucho afecto”.

Agregó además que “él siempre está disponible a escuchar a las personas” y que en este tipo de actividades “existen personas que se acercan con intenciones de saludar, valorar su trabajo (…) y por supuesto también existen excepciones”.

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