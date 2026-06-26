Sin motivo alguno: Revelan los brutales detalles del homicidio de una mujer embarazada que estremeció al Biobío

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a Cristián Morales Maureira a la pena de 15 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple. El brutal ilícito fue perpetrado en agosto de 2022 en la comuna de Mulchén.

En un fallo unánime el tribunal aplicó también a Morales Maureira las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la madrugada del 3 de agosto de 2022, un grupo de personas se encontraba compartiendo al interior de un domicilio en Mulchén. Entre los asistentes estaba la víctima, Macarena Cabrera Monsalve.

En ese contexto, y de forma completamente imprevista, el ahora condenado sacó de entre sus vestimentas un arma de fuego. Con ánimo homicida, apuntó directamente a la cabeza de la mujer y percutó un disparo que la impactó en la región temporal izquierda, causándole la muerte de manera instantánea.

Según el informe de autopsia emitido por el Servicio Médico Legal (SML) de Los Ángeles, la causa del deceso fue un traumatismo cráneo encefálico y facial complicado por proyectil único. El peritaje médico legal reveló, además, un antecedente desgarrador: la víctima se encontraba con un embarazo de 12 semanas de gestación.

Intento de fuga y ocultamiento

Tras propinar el disparo, Morales Maureira arrojó el cuerpo de la víctima al suelo y comenzó a buscar la vainilla percutada. Con el objetivo de borrar evidencias y evitar su detención inmediata, les quitó los teléfonos celulares a los asistentes de la reunión y los obligó a subirse a un furgón para abandonar el lugar. Los dispositivos móviles fueron arrojados a la carretera durante el trayecto de huida.

Finalmente, la justicia dispuso que, una vez ejecutoriado el fallo, se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporarlo en el registro nacional de ADN de condenados.