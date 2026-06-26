“Parived me reveló que mi pareja me estaba engañando”: conocida figura de la televisión recordó crudo episodio con el ex de Tonka Tomicic

Pamela Díaz, durante la emisión más reciente de Hay que decirlo, dio a conocer dos llamativos episodios que vivió junto a Parived.

La “Fiera” reveló que la expareja de Tonka Tomicic le aseguró, en una conversación telefónica, que su entonces esposo, Manuel Neira, le estaba siendo infiel. Eso sí, aclaró que hasta ese momento nunca había conversado con Parived.

“Un día me llamó (Parived) y me pidió que me sentara. Me preguntó si en ese minuto estaba en pareja y le confirmé que sí, con ‘Manolito’ (Neira). Ahí Parived me dice que él me estaba engañando”, relató.

“Parived me dijo que le preguntara a Manuel de manera súper natural porque me iba a decir la verdad. Yo partí a encontrarlo, le pregunté y me reconoció que me estaba engañando”, agregó, ante la sorpresa del panel.

Posteriormente, Pamela Díaz compartió otra historia relacionada con Parived, esta vez vinculada a Sergio Lagos durante el Festival de Viña.

“Estaba en La movida del Festival, donde animaban Sergio Lagos y Tonka Tomicic. En ese momento yo era panelista. Un día vi que Parived le pasaba mucha información a Tonka. Él le hacía señas y ella salía a su encuentro durante los comerciales, apagaba el micrófono y conversaban“, recordó.

“En un momento, Parived deja de hablar con Tonka y se me acerca para decirme que Sergio Lagos tenía algo en una parte de la cara y que tenía que ir a una clínica. Yo le dije: ‘¿Cómo?’, y él insistía en que tenía un problema de salud y que, si quería, se lo dijera”, continuó.

Finalmente, Pamela Díaz contó que le transmitió el mensaje al mánager de Sergio Lagos. Según recordó, el animador terminó sometiéndose a una intervención facial. Tras la revelación, el panel de Hay que decirlo reaccionó con sorpresa y recordó el episodio que involucró al entonces conductor del Festival de Viña.