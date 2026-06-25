Definición Grupo H del Mundial 2026: a qué hora juegan España-Uruguay y Cabo Verde-Arabia Saudita, y quién transmite por TV
Las cuatro selecciones llegan a la última fecha de la fase de grupos con chances de clasificar a la siguiente ronda.
La fase de grupos del Mundial 2026 entró en su recta final y este viernes será el turno de la resolución del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.
Las cuatro selecciones que integran la zona llegan a la última jornada con chances de clasificar a la siguiente ronda, en un escenario completamente abierto.
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España, líder con 4 puntos, se medirá ante Uruguay, segundo con 2 unidades. En paralelo, Cabo Verde, también con 2 puntos, enfrentará a Arabia Saudita, que suma una unidad y aún sueña con alcanzar la segunda posición del grupo.
¿Cuándo y a qué hora juegan España vs. Uruguay y Cabo Verde vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026?
Ambos encuentros, correspondientes a la tercera fecha del Grupo B, se disputarán en simultáneo este viernes 26 de junio a partir de las 20:00 horas de Chile.
El duelo entre España y Uruguay se juega en el Estadio Akron de Guadalajara, mientras que el choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita tiene como escenario el Estadio NRG de Houston.
¿Dónde y cómo ver en vivo el España-Uruguay y Cabo Verde-Arabia Saudita?
El duelo entre España y Uruguay será transmitido por Chilevisión en televisión abierta y a través de DSports en TV cable. También estará disponible en las plataformas DGO, DAZN y Disney+.
En tanto, el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita será emitido en televisión por DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV. Además, podrá seguirse vía streaming a través de DGO y DAZN.
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