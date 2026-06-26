Luto en la televisión chilena: fallece Paul Landon, histórico conductor de Tierra Adentro

A horas de la noche de este viernes, se dio a conocer el sensible fallecimiento de un reconocido rostro de la televisión chilena.

El histórico conductor de Tierra Adentro, Paul Landon, murió durante la tarde de este viernes, según confirmó su círculo cercano.

De acuerdo con la información que ha trascendido, el reconocido periodista y realizador audiovisual falleció en la Clínica Alemana. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido reveladas.

Paul Landon condujo Tierra Adentro desde su estreno, el 29 de septiembre de 1991 en TVN, hasta mayo de 2015, cuando el programa llegó a su fin tras su paso por Mega.

El espacio fue ampliamente reconocido por recorrer distintos rincones del país, mostrando sus paisajes, culturas, tradiciones y la vida de sus habitantes. Gracias a su aporte a la difusión del patrimonio nacional, recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su historia.