Revelan el inesperado estado de Luis Petersen a siete años del crimen de Fernanda Maciel

A siete años del hallazgo del cuerpo de Fernanda Maciel, su madre, Paola Correa, reveló cómo es el presente de Luis Petersen, expareja de su hija y padre de la bebé que ambos esperaban cuando ocurrió el crimen.

En conversación con Contigo en la Mañana, Correa recordó que el último encuentro entre ambos ocurrió en febrero de 2025, cuando Petersen la visitó tras una misa realizada en memoria de Fernanda.

“Creo que cayó justo el sábado 10 de febrero. No recuerdo si fue ese mismo día o unos días después, pero Petersen me vino a visitar y hablamos mucho, muchas cosas”, relató.

Cómo está hoy Luis Petersen

Consultada por el presente de Luis Petersen, Paola Correa aseguró que aún intenta sobrellevar la pérdida de Fernanda Maciel. “Él igual sigue triste, pero está bien y sí, está viviendo en España”, afirmó.

La madre de la joven explicó que fue ella quien lo alentó a dejar Chile para reunirse con su familia, ya que consideraba que necesitaba una red de apoyo.

“Yo muchas veces le dije que se fuera porque acá no tenía a nadie que lo contuviera, y que lo mejor que podía hacer era estar con su mamá”, sostuvo.