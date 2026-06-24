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La única jugadora chilena en jugar la WNBA zanja su futuro en la selección de básquetbol: “Es menos demandante para mí”

En conversación con ADN Deportes, Ziomara Morrison proyectó su futuro en la actividad luego de una movida temporada en Europa, donde debió dejar Israel por los bombardeos en marzo.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

La única jugadora chilena en jugar la WNBA zanja su futuro en la selección de básquetbol: “Es menos demandante para mí”

La única jugadora chilena en jugar la WNBA zanja su futuro en la selección de básquetbol: “Es menos demandante para mí” / Instagram @ziomaramorrison

La gran referente del básquetbol femenino en Chile, Ziomara Morrison, se encuentra en nuestro país para organizar el Campus Z7, donde compartirá con niños y niñas para mejorar su rendimiento en la disciplina.

“Vamos a estar en ocho ciudades, quería estar en el norte para que todos los niños tengan la posibilidad de compartir conmigo. Es inspirar a los chicos y chicas, mostrarles que se pueden lograr cosas prácticamente imposible”, recalcó en diálogo con ADN TOP, haciendo el balance de un 2026 que ha tenido de todo.

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Fue intenso salir de Jerusalén, pero después me fui a jugar a Rumania, ganamos el campeonato y fue increíble como para olvidar la mala experiencia (...) Cada vez cuesta más físicamente, pero me alegra seguir compitiendo en el alto nivel”, dijo la deportista de 37 años, valorando el titulo logrado junto al Rapid de Bucarest luego de dejar Israel, donde había comenzado la temporada, por los bombardeos ocurridos en marzo.

“Lo venía pasando bien hasta ese sábado. Sabía que era algo que podía pasar, pero no estaba preparada para sentir los misiles, las vibraciones en mi ventana. Fue muy fuerte vivirlo. Solo estuve tres días en esa situación, pero pareció un mes. Sentí miedo, sobre todo al principio. No tienes para dónde correr, tienes que esperar lo mejor”, recordó.

Ziomara Morrison y su futuro en la selección chilena

La experimentada poste nacional resolvió ya lo que hará en torno a sus nominaciones a La Roja cestera. “Tomé la decisión de solo jugar 3x3 por Chile. Es menos demandante para mí. Me encantaría hacerlo todo, pero el cuerpo ya no da. Ahí tienen que salir nuevas jugadoras. Es algo que se veía venir”, reconoció, valorando su incursión en dicha disciplina desde Santiago 2023.

“Lo encuentro mucho más cercano por la gente, son solo 10 minutos y lo hace accesible para que se metan en el partido, es súper fácil de seguir. El ambiente es distinto, es como una fiesta”, concluyó Ziomara Morrison en ADN TOP.

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