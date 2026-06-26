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No lo quieren más en Argentina: Paulo Díaz deja River Plate para emigrar a este inesperado destino

El defensor nacional finalizó su vínculo con el ‘millonario’ y ahora tiene nuevo club en Estados Unidos.

Lucas San Martín

(Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

(Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

Se terminó la teleserie de Paulo Díaz con River Plate. El defensor chileno finalizó su vínculo con el club argentino y salió como agente libre. Ahora, tiene nuevo equipo.

Según informó ESPN, este viernes Diaz rescindió su contrato que lo vinculaba con el elenco ‘millonario’ y se transformó en nuevo jugador del Atlanta United, equipo de la MLS de Estados Unidos.

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En cuanto a los detalles de su contrato con el club norteamericano, el periodista especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, afirmó que firmará una extensión de largo plazo: hasta junio de 2028.

Hace varias semanas, Paulo Díaz y River Plate buscaban separar sus caminos. De hecho, el club argentino estaba pensando en desembolsar al futbolista tres millones de dólares para así terminar su contrato de manera anticipada ya que no estaba teniendo un buen rendimiento y tenía un acuerdo vigente hasta 2027.

Sin embargo, debido a que el ex Colo Colo decidió finiquitar el vínculo, esto le ahorró un gasto extra a la institución y facilitó su salida después de siete años defendiendo al cuadro ‘millonario’.

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