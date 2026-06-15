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Hasta el 23 de junio: se abre convocatoria para impartir clase magistral en Academia de Emprendedores de Radio ADN

El espacio conducido por Leo Meyer invita a pymes y emprendedores a postular para dictar sesiones breves de capacitación en vivo en los estudios de ADN.

Martín Neut

Ademlatam

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Radio ADN lanzó una invitación abierta para postular a una clase magistral en su programa Academia de Emprendedores, espacio de capacitación radial que lleva seis años en el aire y ha alcanzado a más de 45 mil auditores.

La iniciativa busca convocar a emprendedores y personas con experiencia en pymes o startups para dictar una clase de 12 minutos en los estudios de la emisora.

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Los interesados deben postular hasta el martes 23 de junio mediante un formulario en línea, y los resultados serán informados el jueves 25 del mismo mes. En total, se seleccionarán 10 perfiles, quienes participarán en una semana de clases especiales programadas entre el 6 y el 10 de julio, en horario de lunes a viernes entre 21:00 y 22:00 horas.

El director de Radio ADN, Carlos Costas, destacó que “el vínculo cercano y directo con nuestros auditores es un sello propio de Radio ADN y este tipo de iniciativas lo refuerzan”.

En tanto, el creador del programa, Leo Meyer, señaló que el proyecto busca “democratizar el acceso a la capacitación de las pymes” y promover el intercambio de experiencias prácticas.

La convocatoria exige contar con experiencia en pymes o startups, capacidad de enseñar una habilidad práctica en pocos minutos y disponibilidad para asistir a las sesiones en vivo. La iniciativa cuenta con el apoyo de Banco de Chile.

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