Coquimbo Unido sacude el mercado y presenta a su nuevo ‘9′: vuelve un goleador al fútbol chileno

Coquimbo Unido oficializó a su primer refuerzo del mercado invernal, con la mirada puesta en la segunda rueda de la Liga de Primera y los octavos de final de la Copa Libertadores, donde en agosto enfrentará a Platense.

A través de redes sociales, el campeón del fútbol chileno anunció el fichaje del delantero argentino Facundo Pons, quien viene de disputar el primer semestre con San Martín de Tucumán en la Segunda División trasandina.

El atacante de 30 años es un viejo conocido en el fútbol chileno, ya que en 2025 vistió la camiseta de Deportes Limache, donde se convirtió en una de las principales cartas ofensivas del elenco tomatero. Sin embargo, no renovó contrato y abandonó el país.

Pons llegó a Chile en agosto del año pasado y partió en diciembre. En total, disputó 9 partidos en la Liga de Primera y dejó un registro de 6 goles, siendo clave para la permanencia de Limache en la Primera División.

Durante el primer semestre del 2026, el delantero jugó 15 partidos y anotó un gol con San Martín de Tucumán. Ahora, buscará dejar su huella en el equipo aurinegro.

“Carácter y hambre de gol para defender la única camiseta en el mundo que ganó sus colores en cancha. ¡Bienvenido a bordo, Facundo Pons! ¡Vamos con toda la Fuerza y Coraje PIRATA!“, escribió Coquimbo para darle la bienvenida a su nuevo goleador.