Conocida cantante chile fue internada en urgencias: “Me duele hasta la uña”

La conocida cantante nacional Karen Paola, junto a su esposo, Juan Pedro Verdier, debió ser internada en un servicio de urgencias tras presentar problemas respiratorios.

Fue la propia participante de Fiebre de Baile quien informó la situación a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de historias relatando su estado de salud.

“Está Juan en la camilla de al lado. Ya vino el otro día y se sigue sintiendo peor. Odio sentirme mal. Yo no me enfermo nunca y siempre ando de buen ánimo, entonces sentirme así me hace mal”, contó.

La cantante también se sinceró sobre cómo se ha sentido: “Lo peor es que me duele hasta la uña, el pelo, todo”.

“Y aquí están nuestros remedios. Son pilas, pilas de remedios. La única diferencia es que, como Juan Pedro tiene neumonía, le dejaron esto, que son corticoides”, agregó.

Finalmente, Karen Paola aclaró que ella no padece neumonía, sino que los médicos le diagnosticaron una bronquitis obstructiva.