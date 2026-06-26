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Presidente Kast nombra como embajador en Reino Unido a Diego Paulsen, exjefe de campaña de Evelyn Matthei

La Cancillería informó además los nombramientos de Carola Muñoz en Cuba y Jorge Muñoz en El Salvador, junto con el ascenso de Carlos Cornejo en la cartera.

Martín Neut

Presidente José Antonio Kast

Presidente José Antonio Kast / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente José Antonio Kast designó al exdiputado Diego Paulsen como nuevo embajador de Chile en Reino Unido, en una serie de nombramientos diplomáticos informados este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La cartera también anunció las designaciones de Carola Muñoz en Cuba y Jorge Muñoz en El Salvador.

Paulsen, abogado y expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, fue jefe de la campaña presidencial de Evelyn Matthei desde abril de 2025.

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Durante su trayectoria parlamentaria integró la Comisión de Relaciones Exteriores y representó a Chile en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

En tanto, Carola Muñoz, diplomática de carrera y hasta ahora embajadora en Ecuador, asumirá la representación chilena en Cuba. Jorge Muñoz, oficial de Estado Mayor en retiro de la Fuerza Aérea, encabezará la misión diplomática en El Salvador.

Además, Cancillería informó el ascenso al grado de embajador de Carlos Cornejo, actual director de la División de Gestión de Personas. Según precisó la cartera, todos los designados ya recibieron el beneplácito de los países donde ejercerán sus funciones.

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