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VIDEO. Se bajó a amenazarlo y terminó peor: La impactante reacción de un Carabinero (R) ante el ataque de un ciclista en Santiago

Ante el riesgo inminente, el conductor descendió del móvil y se identificó explícitamente como Carabinero en retiro con la intención de deponer la actitud del agresor.

Gonzalo Miranda

Captura de pantalla

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Un violento incidente vial registrado en las últimas horas en pleno centro de Santiago terminó con un disparo en la vía pública y una denuncia policial.

El hecho involucró a un Suboficial Mayor en retiro de Carabineros y a un ciclista que se dio a la fuga tras el altercado.

Según información policial, los hechos comenzaron cuando el funcionario en retiro, identificado con las iniciales V.P.J.L., conducía su vehículo particular por la calle Victoria.

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Al llegar a la intersección con la calle Santa Rosa, en la comuna de Santiago, sostuvo una primera discusión verbal con un ciclista de identidad desconocida, quien comenzó a proferirle insultos. En un primer momento, el conductor no prestó atención a las provocaciones y continuó su marcha en dirección al poniente.

Sin embargo, la situación escaló en violencia cuadras más adelante. Al llegar al cruce con la calle Arturo Prat, el ciclista interceptó el automóvil cruzándose por delante para obstaculizar por completo el tránsito. De acuerdo al relato del afectado, el sujeto comenzó a amenazarlo con agredirlo físicamente.

Ante el riesgo inminente, el conductor descendió del móvil y se identificó explícitamente como Carabinero en retiro con la intención de deponer la actitud del agresor. Pese a esto, el ciclista comenzó a empujarlo violentamente contra la carrocería del vehículo.

Al ver expuesta su integridad física, el exuniformado desenfundó su armamento particular (el cual se encuentra debidamente inscrito) y efectuó un único disparo disuasivo directamente hacia el suelo.

A raíz del disparo, el ciclista cesó las agresiones y huyó rápidamente del lugar con rumbo desconocido. Por su parte, el Suboficial Mayor (R) se trasladó de forma inmediata hasta las dependencias de la 4ta. Comisaría de Santiago para denunciar formalmente lo ocurrido y dar cuenta del uso de su arma de fuego ante la autoridad policial.

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